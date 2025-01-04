Чего ждать дальше от российско-украинской войны: какой выход для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Пока в США разводят руками относительно новых пакетов помощи Украине, потому что не уверены, что вся новая помощь полностью будет доставлена в Украину до даты окончания полномочий нынешней администрации 20 января, российская оккупационная армия атакует практически по всему фронту. Самое горячее Покровское направление. Гремит Торецк, продолжаются интенсивные наступательные действия противника на Кураховском и Купянском направлениях, а также в районе Часового Яра. Чего в ближайшем будущем ждать от руссийско-украинской войны, ситуации в ней и вокруг нее? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что боевые действия на фронте продолжаются, несмотря на то, продолжаются ли сейчас праздники по юлианскому или григорианскому стилю. Самые горячие направления тоже остаются неизменными.
Анализируя то, как возможно будут действовать россияне уже в ближайшее время эксперт обозначил на карте Deep State, по существу, направления потенциального движения противника. По крайней мере, говорит Иван Ступак, он бы так действовал, если бы конфигурация была в его пользу.
Что касается помощи США, то Иван Ступак согласен с тем, что американцы со своей помощью действительно несколько подводят.
Он допускает, что россияне будут продолжать наступать. Возможно, первые шаги на какое-то примирение или начало мирных переговоров мы сможем увидеть не раньше марта 2025 года.
Политический и военный аналитик Александр Кондратенко отметил, что в конце 2024 года информационное пространство Украины изобиловало заявлениями о возможном завершении войны с учетом возможности мирных переговоров с приходом Трампа и потере Украиной позиций на поле боя. Западные эксперты, политики, лидеры общественного мнения, журналисты на опережение озвучивают прогнозы, идеи, раздают гарантии, выдают желаемое за действительное, и все вокруг одной темы. В своем взгляде вперед украинское сообщество преимущественно почему-то увидело на горизонте мираж завершения войны, хотя официальные заявления представителей власти свидетельствуют о совершенно противоположном.
Александр Кондратенко отмечает, что на то, как будут развиваться события в дальнейшем, оказывают влияние сотни факторов как внутренних, так и внешних. Непубличные договоренности международных игроков, их противостояние, геополитические точки соприкосновения, попытки изменить мировой баланс, создание будущих финансовых зон, разжигание военных конфликтов и многое другое – все это повлияет на Украину как в краткосрочной перспективе, так и в дальнейшем.
По его убеждению, жить ожиданиями для страны, находящейся в состоянии войны от 2014 года, — это слабая позиция Украине, необходимо формировать собственные гарантии безопасности.
• Собственное развитие ВПК (в перспективе это может стать основой для долгосрочной безопасности).
• Стремление Украины к интеграции в НАТО и ЕС остается ключевым.
• Двусторонние соглашения: стратегическое партнерство со странами, такими как США, Великобритания и Турция (международные гарантии не всегда могут быть надежными, однако они являются важным дополнением к национальной обороноспособности).
• Оборонные соглашения с гарантированными поставками оружия при агрессии (аналог "ленд-лиза").
• Экономика как основа безопасности (сильная экономика – это основа для мощной армии и международной субъектности)
• Дипломатия и информационная война.
Читайте на портале "Комментарии" — последний шанс для Украины: зачем доверенные лица Зеленского отправились в Вашингтон.
Новости