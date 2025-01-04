Чего ждать дальше от российско-украинской войны: какой выход для Украины

Пока в США разводят руками относительно новых пакетов помощи Украине, потому что не уверены, что вся новая помощь полностью будет доставлена в Украину до даты окончания полномочий нынешней администрации 20 января, российская оккупационная армия атакует практически по всему фронту. Самое горячее Покровское направление. Гремит Торецк, продолжаются интенсивные наступательные действия противника на Кураховском и Купянском направлениях, а также в районе Часового Яра. Чего в ближайшем будущем ждать от руссийско-украинской войны, ситуации в ней и вокруг нее? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне тянут время

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что боевые действия на фронте продолжаются, несмотря на то, продолжаются ли сейчас праздники по юлианскому или григорианскому стилю. Самые горячие направления тоже остаются неизменными.

Анализируя то, как возможно будут действовать россияне уже в ближайшее время эксперт обозначил на карте Deep State, по существу, направления потенциального движения противника. По крайней мере, говорит Иван Ступак, он бы так действовал, если бы конфигурация была в его пользу.

"Стоило бы обойти Покровск, перерезав с запада сообщения украинским войскам, выйти из Торецка и продолжать двигаться в направлении Дружковки, сделать некую дугу", – говорит эксперт.

Что касается помощи США, то Иван Ступак согласен с тем, что американцы со своей помощью действительно несколько подводят.

"Стоит вспомнить начало 2024 года, когда Палата представителей США до последнего затягивала с важным голосованием и только в апреле помощь была разблокирована. В декабре-январе американцы "насыпают" так, что логистика просто не может справиться. Отсутствие системы и ритмичность поставок действительно работает против нас, а это очень важно. Представьте супермаркет. И вот однажды вы заходите в него, чтобы приобрести стиральный порошок – видите большой выбор всевозможных порошков, все полочки заставлены, а в другой раз вы заходите и видите, что практически ничего нет. Вы, конечно, думаете, что это плохой супермаркет. Также с ритмичностью поставок нам вооружения от партнеров. Поставки должны быть ритмичны. А так выходит, то густо, то пусто", – заметил собеседник портала "Комментарии".

Он допускает, что россияне будут продолжать наступать. Возможно, первые шаги на какое-то примирение или начало мирных переговоров мы сможем увидеть не раньше марта 2025 года.

"Здесь должно сойтись в одну точку несколько факторов, которые подтвердят неспособность россиян дальше наступать. Они должны почувствовать сокращение человеческих и денежных ресурсов. Только при таком раскладе российское руководство под тем или иным соусом согласится вести мирные переговоры. Сейчас россияне откровенно тянут время, показывая, что они готовы к переговорам, а, с другой стороны, говорят, что никаких переговоров быть не может, постоянно держа нас и европейцев в напряжении. Это такая тактика продолжать боевые действия, при этом применять риторику относительно якобы готовности к мирным переговорам", – подытожил Иван Ступак.

2025-й – будущее, обремененное неопределенностью

Политический и военный аналитик Александр Кондратенко отметил, что в конце 2024 года информационное пространство Украины изобиловало заявлениями о возможном завершении войны с учетом возможности мирных переговоров с приходом Трампа и потере Украиной позиций на поле боя. Западные эксперты, политики, лидеры общественного мнения, журналисты на опережение озвучивают прогнозы, идеи, раздают гарантии, выдают желаемое за действительное, и все вокруг одной темы. В своем взгляде вперед украинское сообщество преимущественно почему-то увидело на горизонте мираж завершения войны, хотя официальные заявления представителей власти свидетельствуют о совершенно противоположном.

"Анализ политических событий в какой-то момент дошел до того, что на одном из телеканалов украинского телевидения в студию пригласили таролога. С одной стороны, Украина остается воплощением и символом устойчивости благодаря нашим Вооруженным Силам и единству общества, а с другой – театром абсурда, где кукольники наживаются на крови собственного народа. И все же очевидным остается факт того, что ситуация на фронте и вокруг российско-украинской войны напряженная. Россия завоевывает позиции быстрее, чем когда-либо, со времени, как она начала свое полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, несмотря на обширный список объявленных Киевом асимметричных атак против соседа", – отметил эксперт.

Александр Кондратенко отмечает, что на то, как будут развиваться события в дальнейшем, оказывают влияние сотни факторов как внутренних, так и внешних. Непубличные договоренности международных игроков, их противостояние, геополитические точки соприкосновения, попытки изменить мировой баланс, создание будущих финансовых зон, разжигание военных конфликтов и многое другое – все это повлияет на Украину как в краткосрочной перспективе, так и в дальнейшем.

"Итак, до тех пор пока соглашения о долгосрочном будущем Украины нет, пока нет зафиксированных правовых и практических гарантий безопасности и пока до политических элит Украины не дойдет, что подписание таких бумажек, как Будапештский меморандум 1994 года или Минские соглашения 2014-2015 гг. (которые были направлены на прекращение войны на Донбассе) ничего не стоят, а путь безопасности – это многокомпонентная концепция, которая должна учитывать как внутренние, так и внешние факторы, мы так и будем гадать на кофейной гуще или картах таро с экранов ТВ", – отметил аналитик.

По его убеждению, жить ожиданиями для страны, находящейся в состоянии войны от 2014 года, — это слабая позиция Украине, необходимо формировать собственные гарантии безопасности.

• Собственное развитие ВПК (в перспективе это может стать основой для долгосрочной безопасности).

• Стремление Украины к интеграции в НАТО и ЕС остается ключевым.

• Двусторонние соглашения: стратегическое партнерство со странами, такими как США, Великобритания и Турция (международные гарантии не всегда могут быть надежными, однако они являются важным дополнением к национальной обороноспособности).

• Оборонные соглашения с гарантированными поставками оружия при агрессии (аналог "ленд-лиза").

• Экономика как основа безопасности (сильная экономика – это основа для мощной армии и международной субъектности)

• Дипломатия и информационная война.

"Сочетание военного потенциала, развитого ВПК, активной международной дипломатии и экономической стабильности – это многокомпонентный процесс укрепления внутреннего потенциала и построение эффективных внешних альянсов. Расчет только на внешнюю помощь – это стратегическая ошибка. Украина должна интегрировать собственный потенциал с глобальной системой безопасности, чтобы стать не только объектом, но и субъектом международной политики", – подытожил Александр Кондратенко.

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