Захват какого города стал уже вопросом времени: какие шансы прекратить продвижение РФ в 2025-м

Россия продолжает свое наступление на востоке Украины. Для какого города оккупация – это только вопрос времени? Удастся ли ВСУ в этом году остановить россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне усиливают давление в районе Кураховского выступа

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона отметил, что российские оккупанты захватят населенный пункт Курахово.

По словам эксперта, оккупационные войска продолжают давление в районе Кураховского выступления, и расширение зоны контроля в районе села Шевченко. По его данным, захватчики завершили формирование южного фланга, по населенному пункту Дальнее. Но сейчас можно говорить о создании соответствующей буферной зоны для ударов по Курахово с юга.

"Сейчас мы говорим о том, что полный захват Курахового — вопрос времени и именно Силы обороны Украины сейчас заняты тем, что максимально пытаются затормозить этот процесс и истощить врага, чтобы его дальнейший выход, который будет происходить по основной трассе, на Дачне, происходил из меньшим потенциалом", — считает обозреватель.

В то же время Коваленко отмечает, что оккупационные войска пока не смогли получить ситуативный результат с выходом на северный берег реки Сухие Яли – в районе населенных пунктов Константинополь, Сухие Яли, Зеленовка. От того, как ситуация будет развиваться на Кураховском выступлении, зависит и то, какие будут события в Покровском районе.

Оккупанты хотят вытеснить наши войска из Кураховского плацдарма

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона выразил мнение, что у нас точно есть на этот год шанс остановить продвижение врага на фронте.

Эксперт отметил, что в начале года главным вызовом является организация эффективной обороны Покровска Донецкой области, потому что с этим были проблемы.

"Но и россияне пытаются решить ряд сопутствующих задач, надеясь, что сыграет хоть какое-то место. Речь идет о Великой Новоселке, где россияне пытаются в районе населенного пункта Новый Комар снова перерезать логистику наших войск и занять этот рубеж обороны", — сказал он.

Жмайло отмечает, что оккупанты хотят вытеснить наши войска из Кураховского плацдарма.

Эксперт отмечает, что надежды россиян в бездумных мясных штурмах с задействованием техники, не приспособленной к штурмовым действиям – мотоциклы, баги, гражданские автомобили потеснить наши войска из Торецка, Часового Яра не оправдались, поэтому они вынуждены просто разрушать плотным огнем наши позиции. поскольку не могут проломить нашу оборону.

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