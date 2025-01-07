Захват какого города стал уже вопросом времени: какие шансы прекратить продвижение РФ в 2025-м

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Кравцев Сергей
Россия продолжает свое наступление на востоке Украины. Для какого города оккупация – это только вопрос времени? Удастся ли ВСУ в этом году остановить россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона отметил, что российские оккупанты захватят населенный пункт Курахово.
По словам эксперта, оккупационные войска продолжают давление в районе Кураховского выступления, и расширение зоны контроля в районе села Шевченко. По его данным, захватчики завершили формирование южного фланга, по населенному пункту Дальнее. Но сейчас можно говорить о создании соответствующей буферной зоны для ударов по Курахово с юга.
В то же время Коваленко отмечает, что оккупационные войска пока не смогли получить ситуативный результат с выходом на северный берег реки Сухие Яли – в районе населенных пунктов Константинополь, Сухие Яли, Зеленовка. От того, как ситуация будет развиваться на Кураховском выступлении, зависит и то, какие будут события в Покровском районе.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона выразил мнение, что у нас точно есть на этот год шанс остановить продвижение врага на фронте.
Эксперт отметил, что в начале года главным вызовом является организация эффективной обороны Покровска Донецкой области, потому что с этим были проблемы.
Жмайло отмечает, что оккупанты хотят вытеснить наши войска из Кураховского плацдарма.
Эксперт отмечает, что надежды россиян в бездумных мясных штурмах с задействованием техники, не приспособленной к штурмовым действиям – мотоциклы, баги, гражданские автомобили потеснить наши войска из Торецка, Часового Яра не оправдались, поэтому они вынуждены просто разрушать плотным огнем наши позиции. поскольку не могут проломить нашу оборону.
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