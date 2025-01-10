Не только Донецкая область: DeepState показал, где россияне захватили целый ряд населенных пунктов

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 10 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Донецкой и Курской областях, что привело к оккупации ряда населенных пунктов.

Наступление России. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков DeepState, российские войска оккупировали Петропавловку, Воздвиженку и Соленое в Донецкой области.

Россияне также захватили Новоивановку, Леонидово и Александрию в Курской области России.

Кроме того, враг продвинулся в Двуречной и возле Западного в Харьковской области, а также вблизи Курахово и Ясенового в Донецкой области.

Отметим, в ночь на 9 января мониторинговый проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в ряде населенных пунктов Донецкой области.

"Враг продвинулся в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово", – говорится в сообщении DeepState.

В ночь на 8 января аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, сообщив о продвижении врага в Донецкой, Харьковской областях и в местах проведения спецоперации в российской Курской области.

В частности, по информации DeepState, "враг продвинулся в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке", у Нескучного и Янтарного в Донецкой области. Кроме того, стало известно о его продвижении в Двуречной на Харьковщине.

Аналитики сообщили и о том, что россияне продвинулись в Новоивановке и возле Новой Сорочины Курской области РФ. В сообщении добавили, что "уточняется ситуация в Махновке" в Курской области.

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