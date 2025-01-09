Сразу ряд новых населенных пунктов под оккупацией: новые данные от DeepState

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 9 января мониторинговый проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в ряде населенных пунктов Донецкой области.

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово", – говорится в сообщении DeepState.

Отметим, в ночь на 8 января аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, сообщив о продвижении врага в Донецкой, Харьковской областях и в местах проведения спецоперации в российской Курской области.

В частности, по информации DeepState, "враг продвинулся в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке", у Нескучного и Янтарного в Донецкой области. Кроме того, стало известно о его продвижении в Двуречной на Харьковщине.

Аналитики сообщили и о том, что россияне продвинулись в Новоивановке и возле Новой Сорочины Курской области РФ. В сообщении добавили, что "уточняется ситуация в Махновке" в Курской области.

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Также издание "Комментарии" сообщало – пока в США разводят руками относительно новых пакетов помощи Украине, потому что не уверены, что вся новая помощь полностью будет доставлена в Украину до даты окончания полномочий нынешней администрации 20 января, российская оккупационная армия атакует практически по всему фронту. Самое горячее Покровское направление. Гремит Торецк, продолжаются интенсивные наступательные действия противника на Кураховском и Купянском направлениях, а также в районе Часового Яра. Чего в ближайшем будущем ждать от российско-украинской войны, ситуации в ней и вокруг нее? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



