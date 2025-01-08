DeepState сообщает, что теперь россияне пошли вперед не только на Донетчине: что происходит

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 8 января аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, сообщив о продвижении врага в Донецкой, Харьковской областях и в местах проведения спецоперации в российской Курской области.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В частности, по информации DeepState, "враг продвинулся в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке", у Нескучного и Янтарного в Донецкой области.

Кроме того, стало известно о его продвижении в Двуречной на Харьковщине.

Аналитики сообщили и о том, что россияне продвинулись в Новоивановке и возле Новой Сорочины Курской области РФ.

В сообщении добавили, что "уточняется ситуация в Махновке" в Курской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики Deepstate сообщили, что почти все Курахово Донецкой области оккупировано российскими войсками и это дает возможность россиянам продвигаться на запад.

По информации проекта, по состоянию на конец суток 6 января в пределах города Курахово в окрестностях ТЭС еще было определенное количество наблюдательных пунктов, но глобально это уже не влияет на контроль над городом.

Аналитики также утверждают, что россияне перебрасывают часть подразделений на другой участок возле Мирнограда, где ожидается наращивание количества атак врага. По их информации, контроль над городом дает врагу много преимуществ для развития наступательных действий на запад.

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