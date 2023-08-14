ВСУ знатно ударили по командному пункту оккупантов: подробности

Украинские защитники прицельно ударили по командному пункту российских захватчиков в селе Юрьевка, что возле временно оккупированного Мариуполя. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Сегодня, около 11:00 Силы обороны Украины нанесли поражение по командному пункту войск РФ, который разместился в санатории "Волна" в селе Юрьевка вблизи временно оккупированного Мариуполя", — говорится в сводке Страткома.

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Перед этим спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в Telegram сообщал о громких взрывах, прогремевших во временно захваченной Россией Юрьевке.

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