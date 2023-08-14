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ВСУ знатно ударили по командному пункту оккупантов: подробности

Вражеский командный пункт был размещен в санатории "Волна"

сегодня, 17:30
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники прицельно ударили по командному пункту российских захватчиков в селе Юрьевка, что возле временно оккупированного Мариуполя. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

ВСУ знатно ударили по командному пункту оккупантов: подробности

ВСУ. Фото из открытых источников

"Сегодня, около 11:00 Силы обороны Украины нанесли поражение по командному пункту войск РФ, который разместился в санатории "Волна" в селе Юрьевка вблизи временно оккупированного Мариуполя", — говорится в сводке Страткома.


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Перед этим спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в Telegram сообщал о громких взрывах, прогремевших во временно захваченной Россией Юрьевке.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам. В ночь на 14 августа в очередной раз пострадала Одесса. Между тем, Германия не спешит передавать нам ракеты Taurus, а одна из главных стран-союзниц Украины – Польша – якобы чувствует усталость от войны. Войны, которая, по данным ряда аналитиков, может продлиться и в следующем году. На фоне этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад об опасности расширения российской агрессии. Что и почему происходит сейчас на военном, политико-дипломатическом и информационном фронте? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — возле временно оккупированного Мелитополя могли уничтожить военную базу оккупантов: мэр Иван Федоров озвучил детали.




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