Возле Мелитополя могли уничтожить военную базу оккупантов: мэр озвучил детали

Вчера недалеко от оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел сильный взрыв, в результате которого могла быть уничтожена военная база российских захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Мэр Мелитополя напомнил, что вчерашний взрыв, который прогремел в 16:00, слышали не только жители Мелитополя, но и жители Кирилловки на расстоянии 70 км.

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По предварительной информации, в воздух взлетели позиции оккупантов, расположенные недалеко от Радивоновки, где еще год назад обустроили военную и тренировочную базу в лесничестве на берегу Молочного лимана.

"Скорее всего, этой базы больше нет, потому что после взрыва наши жители еще и слышали детонацию. Следовательно, точно, ликвидация врага продолжается", — рассказал Иван Федоров.

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