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ВСУ заставили оккупантов покинуть еще один населённый пункт: подробности

Оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры

сегодня, 19:02 comments1186
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Южнобужском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

ВСУ заставили оккупантов покинуть еще один населённый пункт: подробности

ВСУ. Фото из открытых источников

Как информируют наши военные, на Южнобужском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии. Ведут воздушную разведку БПЛА.

"В результате действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка.", — сообщает Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Литовская железнодорожная компания лаконично ответила на угрозы российских хакеров. Хакеров рф послали вслед за российским военным кораблем. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что есть ли толк от работы НАБУ и САП: почему Запад борется за новых руководителей – о чем это говорит. Западные партнеры Украины настаивают, чтобы у НАБУ и САП как можно быстрее появились новые руководители. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что сколько захватчиков были ранены во время войны в Украине: в Минобороны назвали цифру. Более 90 тысяч российских военных получили ранения. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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