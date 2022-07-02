ВСУ заставили оккупантов покинуть еще один населённый пункт: подробности

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Южнобужском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как информируют наши военные, на Южнобужском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии. Ведут воздушную разведку БПЛА.

"В результате действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка.", — сообщает Генштаб ВСУ.

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