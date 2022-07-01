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Сколько захватчиков были ранены во время войны в Украине: в Минобороны назвали цифру

Более 90 тысяч российских военных получили ранения

сегодня, 19:39
Автор:

Лиля Воробьева
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Российские оккупанты потеряли немало своих военных во время полномасштабного вторжения. Многие захватчики пропали без вести. В Министерстве обороны Украины заявили о 90 тысячах российских военных, получивших ранения.

Сколько захватчиков были ранены во время войны в Украине: в Минобороны назвали цифру

На войне исчезло много российских кафиров (фото из открытых источников)

В частности министр обороны заявил, что очень много захватчиков пропали без вести.

"Враг потерял более 30 тысяч своих солдат в Украине. Более 90 тысяч россиян ранены. Очень много пропавших без вести", — сообщил министр обороны Резников.

Также глава Минобороны Украины рассказал, что Россия выдает погибших солдат как "пропавших", чтобы не выплачивать семье денежные компенсации. Также Резников сказал, что российскому президенту Путину уже не удастся "сохранить лицо", ведь для этого уже поздно.

"Мы защищаем свои земли, боремся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте просто вместе победим врага", – отметил министр.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Резников рассказал, как будут освобождать Украину . Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что освобождать временно оккупированные украинские земли ВСУ намерены в три этапа. Киев ставит перед собой стратегическую цель – это освобождение всей территории Украины, включая временно оккупированные районы Донбасса. А также Крым и к этой цели Вооруженные силы Украины будут двигаться шаг за шагом. Алексей Резников отметил, что первым этапом должна стать стабилизация ситуации на местах для предотвращения дальнейших убытков против российской армии. Второй этап состоит в том, чтобы оттеснить российские войска те позиции, которые огни занимали до 24 февраля. Третий этап будет включать переговоры с союзниками Украины для принятия решения о том, как освобождать территории на части Донбасса и Крыма.



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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2022/07/01/davajte-razom-peremozhemo-voroga-%E2%80%93-oleksij-reznikov-z-deputatami-bundestagu-obgovorili-podalshu-pidtrimku-zsu/?fbclid=IwAR3P697Z1ifhMcDjD66QfNn-wTHxRhSbmNhYGtBMiTK6I0RfmUWmUE9cOOM
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