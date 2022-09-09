ВСУ захватили ценный трофей – командно-штабную машину Р-149АКШ-1: в чем ее важность

В ходе контрнаступательной операции, которую сейчас украинские защитники проводят в Херсонской и Харьковской областях, ВСУ удалось захватить много вражеской техники, часть из которой на ходу и может быть использована уже против россиян. Среди нее нашлось место для командно-штабной машины Р-149АКШ-1 российских оккупантов. Как передает издание "Комментарии", важную трофейную технику удалось идентифицировать расследователям InformNapalm.

Р-149АКШ-1 / фото росСМИ

Расследователи обратили внимание, что фото, которое опубликовали украинские военные говорит о захвате как раз штабной машины Р-149АКШ-1. Если сравнить технику на фото бойцов ВСУ с иллюстративным изображением, которое публиковали в Минобороны РФ, то это одна и та же техника.

Задача этой техники – устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и проводить топографическую привязку через различные спутниковые системы.

Читайте также на портале "Комментарии" — правящая партия российского диктатора Путина "Единая Россия" предложила провести 4 ноября (День народного единства России) "референдумы" об аннексии временно оккупированных территорий Украины. Каковы перспективы этих "мероприятий"? К чему они приведут? Чем можем ответить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Зеленский подтвердил хорошие новости из Харьковской области, где ВСУ совершили контрнаступательные действия. При этом акцентировал, что сейчас не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг. Как оцениваете "вести с полей"? О чем это говорит? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!