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ВСУ захватили ценный трофей – командно-штабную машину Р-149АКШ-1: в чем ее важность

Техника предназначена для установления связи по закрытым интернет-каналам

сегодня, 10:10
Автор:

Кравцев Сергей
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В ходе контрнаступательной операции, которую сейчас украинские защитники проводят в Херсонской и Харьковской областях, ВСУ удалось захватить много вражеской техники, часть из которой на ходу и может быть использована уже против россиян. Среди нее нашлось место для командно-штабной машины Р-149АКШ-1 российских оккупантов. Как передает издание "Комментарии", важную трофейную технику удалось идентифицировать расследователям InformNapalm.

ВСУ захватили ценный трофей – командно-штабную машину Р-149АКШ-1: в чем ее важность

Р-149АКШ-1 / фото росСМИ

Расследователи обратили внимание, что фото, которое опубликовали украинские военные говорит о захвате как раз штабной машины Р-149АКШ-1. Если сравнить технику на фото бойцов ВСУ с иллюстративным изображением, которое публиковали в Минобороны РФ, то это одна и та же техника.

Задача этой техники – устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и проводить топографическую привязку через различные спутниковые системы.

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Источник: https://www.facebook.com/informnapalm24
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