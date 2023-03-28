ВСУ за войну «приземлили» только вражеских «Орланов» более 1,5 тысячи, - Игнат

О цели и эффективности применения агрессором минувшей ночью разведывательного беспилотного летательного аппарата рассказал в эфире телевизионного марафона "Единые новости" спикер Командования Воздушных Сил ВС Украины Юрий Игнат. Офицер подчеркнул, что это было сделано с целью разведки воздушного пространства Украины, пишут "Комментарии".



Силы обороны Украины уничтожили более полутора тысяч вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня

"С востока, юга и севера враг постоянно поднимает в воздух такие самолеты радиолокационного обнаружения, дозора и наведения, радиоэлектронной борьбы, как А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22, осуществляющие соответствующую разведку и отслеживание обстановки. С этой же целью противник применяет и соответствующую модификацию разведывательного БПЛА. Конечно, в случае их появления в нашем воздушном пространстве, такие беспилотники должны быть обязательно уничтожены, что и делают украинские Силы противовоздушной обороны. В общем, за время широкомасштабной войны с российскими агрессорами только враждебных беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня типа "орлан-10" уже сбито более полутора тысяч, кроме квадрокоптеров и БПЛА тактического уровня, — подчеркнул полковник Юрий Игнат.

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Оценивая нынешние возможности воздушных сил страны-агрессора, офицер также подчеркнул, что российская группировка самолетов, атакующая Украину с нескольких десятков аэродромов, количественно увеличилась, но качественно стала гораздо хуже.

"Совершая свое широкомасштабное вторжение, россияне надеялись, что это станет для них легкой прогулкой, однако они стали жертвой своей пропаганды, которая рассказывала о легком и полном уничтожении украинской системы ПВО и наших самолетов-истребителей. На самом же деле они получили очень серьезный отпор в воздухе, в результате чего в первые месяцы войны были уничтожены многие их современные самолеты. Но, к сожалению, потенциал по атакам с воздуха у них еще есть, и наши военные летчики делают все возможное, а иногда даже и невозможное, чтобы противостоять агрессору, пытаясь сбивать его ракеты и БПЛА, — подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, "Комментарии" писали ранее, что в ВСУ сформированы первые три ударные роты БПЛА. Вооруженные силы Украины ежедневно активно сейчас трансформируется, параллельно приобретая уникальный боевой опыт борьбы в самой технологичной в мире войне в истории.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, сколько времени понадобится Украине на разработку ударных дронов дальнего действия.

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