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ВСУ за неделю «приземлили» 7 российских самолетов. Как это удалось сделать

Вооруженные силы Украины только за одну неделю сбили 7 самолетов страны-агрессора России. Как сообщил в комментарии «Обозревателю» экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко, очевидно, для этих операций были выделены ракеты большой дальности

сегодня, 11:42
Автор:
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Ткачик Олеся
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По мнению Игоря Романенко, после событий в Авдеевке командование ВСУ, вероятно, приняло решение о передаче к зенитно-ракетным комплексам ракет большой дальности, чтобы провести операции по уничтожению авиации врага.

ВСУ за неделю «приземлили» 7 российских самолетов. Как это удалось сделать

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Как сообщил эксперт, Украина имеет небольшое количество ЗРК большой дальности, таких как Патриот, SAMP/T и FrankenSAM. Они имеют возможность действовать до 150 километров на средних больших высотах. При этом Ромененко предположил, что этим ЗРК в Украине предоставили определенное количество ракет, чтобы как раз и поработать над уничтожением вражеской авиации.

"Мы видим, их применение на нескольких направлениях приносит успех по уничтожению самолетов Су-34 – это именно носители управляемых авиационных бомб, а Су-35, истребитель современный, прикрывает от действий авиации",
– подытожил эксперт.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ потеряла самолеты , постоянно работавшие на линии фронта и запускавшие по позициям украинских защитников управляемые авиабомбы. Как сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат, сейчас Украина пытается имеющимися ограниченными инструментами делать все возможное, чтобы защищать небо. По его словам, как результат, россияне уже не действуют столь смело после уничтожения вражеского разведывательного самолета А-50.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 19 февраля силы ПВО на восточном направлении сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С. "Сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С. Спасибо за работу!", — прокомментировал действия военных Главко. Сырский.




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Источник: https://war.obozrevatel.com/vyidelili-kakoe-to-kolichestvo-raket-romanenko-obyasnil-kak-ukrainskim-zaschitnikam-udalos-sbit-sem-samoletov-rf-za-nedelyu.htm
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