ВСУ вышли из Крынок: что происходит на Левом берегу Днепра

Сеть шокировала новость о том, что украинские защитники оставили многострадальный фактически полностью разрушенный населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Но о потере плацдарма речь не идет. Оказывается, на такой шаг наши бойцы пошли лишь потому что Силы обороны имеют успехи вблизи села Крынки. Они и продвинулись дальше. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем телеграмм-канале "Говорят Снайпер" сообщил командир отделения 24-й ОШБ ВСУ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Наши вышли из Крынок, продвинулись и закрепились в другом более безопасном месте на левом берегу", — проинформировал военный.

"Осман" добавил, что на этом участке фронта российским оккупантам изрядно досталось в результате использования бойцами Сил обороны кассетных боеприпасов, из-за чего у россиян зафиксировано много потерь.

"Сегодня максимально много потерь у п**аров от кассет, поздравляем с Днем Морской пехоты", — написал защитник.

Уже в комментариях под своей публикацией "Осман" объяснил: "Отходить там некуда, отбили себе новую территорию и вышли".

Ранее в утренней сводке Генштаба ВСУ 23 мая сообщалось, что на Приднепровском направлении противник трижды с начала дня начинал штурмы, направленные на плацдармы Сил обороны на левом берегу реки Днепр. Успеха не имел. О выходе ВСУ из Крынок в сводке не сообщалось.

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