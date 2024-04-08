Расстрел украинских военнопленных под Крынками: стала известна фамилия того, кто отдал приказ

На днях в сети россияне обнародовали видео с расстрелом украинских военнопленных под Крынками. Как передает портал "Комментарии", база данных об оккупантах и коллаборационистах Evocation заявляет, что приказ отдал полковник Сергей Иштуганов.

Сергей Иштуганов. Фото из открытых источников

Как отмечается, представитель ГУР Андрей Юсов заявил LIGA.net, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными собирает и проверяет информацию об этом очередном военном преступлении российских оккупантов.

Согласно данным Evocation, расстрел украинских военнопленных совершили военнослужащие 328 полка 104 дивизии Воздушно-десантных войск РФ по приказу Иштуганова для запугивания бойцов ВСУ. Сам полковник воюет против Украины с начала полномасштабного вторжения. Он воевал в составе 31-й десантно-штурмовой бригады, где был заместителем командира. Именно это подразделение пыталось захватить аэродром Гостомель под Киевом.

Сообщается, в декабре 2022 года Иштуганов получил награду от российского правителя Владимира Путина — звезду "героя России". Полк, которым он командует с ноября находится на Херсонском направлении, в частности, левый берег Днепра. Российских оккупантов из этого полка ранее обвиняли в вымогательствах, грабежах и убийствах мирного населения на временно оккупированной части Херсонщины, а их командиры прославились жестокостью к личному составу.

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