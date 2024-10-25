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ВСУ в Курской области снова удивляют: карта ISW

Аналитики ISW фиксируют, что ВСУ продвинулись юго-восточнее Коренево

сегодня, 06:54
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Кравцев Сергей

Украинские бойцы вновь продвинулись в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

ВСУ в Курской области снова удивляют: карта ISW

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, украинские войска недавно продвинулись юго-восточнее Коренево в пределах главного "украинского плацдарма" в Курской области.

Геолокационные кадры от 24 октября показывают, что ВСУ продвинулись вдоль реки Снагость к северу от Дарьино и, вероятно, удерживают позиции в Дарьино и Николаево-Дарино (обе юго-восточнее Коренево), говорится в отчете.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ будто бы продвинулись в районе между Шептуковкой и Хитровкой, и на запад от Толстого Луга в направлении Зеленого Пути. Однако в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Российские блогеры рассказывали, что путинские войска контролируют западную половину Новоивановки (юго-восточнее Коренево), а ВСУ действуют на восточной окраине населенного пункта.

Российские источники, включая Минобороны РФ, утверждали, что украинские войска атаковали юго-восточнее Коренево вблизи Дарьино, Обуховки, Нижнего Клина, Любимовки, Зеленого Пути, Новоивановки и к югу от Суджи вблизи Плехово.

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Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ продолжают операцию в Курской области. В то же время россияне пытаются всеми способами помешать этому, усиливают контратаку. Почему ВСУ пока не удается двигать на Курщине по большим группам? Какие действия россиян в Курской области можно спрогнозировать в ближайшее время? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

ВСУ в Курской области снова удивляют: карта ISW - фото 2



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