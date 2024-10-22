РФ готовится к 3 этапу наступления на Курщине: чем помогла Курская операция

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Кравцев Сергей
ВСУ продолжают операцию в Курской области. В то же время россияне пытаются всеми способами помешать этому, усиливают контратаку. Почему ВСУ пока не удается двигать на Курщине по большим группам? Какие действия россиян в Курской области можно спрогнозировать в ближайшее время? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 Канала" заявил, что за время операции украинских защитников в Курской области россиянам удалось обустроить там линию обороны. Поэтому Силы обороны не могут двигаться вперед на этом направлении большими группами.
Эксперт также добавил, что одной из ключевых задач для Сил обороны Украины в этом направлении является уничтожение личного состава врага.
Эксперт сектора обороны и безопасности Олег Стариков в эфире "24 Канала" рассказал, что российские оккупанты приближаются к третьему этапу своей наступательной операции в Курской области.
Он подчеркнул, что на втором этапе они эти плацдармы закрепили – это Любимовка, Зеленый Путь.
По словам эксперта, тактика россиян состоит в том, чтобы по направлению Корнево-Зеленый Путь отрезать украинские войска на северном плацдарме Курской области.
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