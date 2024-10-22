РФ готовится к 3 этапу наступления на Курщине: чем помогла Курская операция

ВСУ продолжают операцию в Курской области. В то же время россияне пытаются всеми способами помешать этому, усиливают контратаку. Почему ВСУ пока не удается двигать на Курщине по большим группам? Какие действия россиян в Курской области можно спрогнозировать в ближайшее время? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

На третий месяц этой операции выполнена одна из задач

Военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 Канала" заявил, что за время операции украинских защитников в Курской области россиянам удалось обустроить там линию обороны. Поэтому Силы обороны не могут двигаться вперед на этом направлении большими группами.

"Поэтому продвигаются малыми группами, которые заходят в тыл российским войскам. И уже заходят серьезные части на продвижение. Но пока у нас есть возможность двигаться к северо-востоку, россияне усилили давление в районе Любимовки. Некоторые передовые российские части уже подходят к Малой Локне. И возникает проблема у наших частей, сейчас будут ее решать", – рассказал Свитан.

Эксперт также добавил, что одной из ключевых задач для Сил обороны Украины в этом направлении является уничтожение личного состава врага.

"На третий месяц этой операции выполнена одна из задач. Связано до 50 тыс. российских войск. Которые в сухой период попали бы на Донбасс. Если бы эти 50 тыс. зашли в начале осени на Донбасс – они уже были бы под Павлоградом", – объяснил Свитан.

Россияне активизировались после определенного затишья

Эксперт сектора обороны и безопасности Олег Стариков в эфире "24 Канала" рассказал, что российские оккупанты приближаются к третьему этапу своей наступательной операции в Курской области.

"Первый этап был с 10 сентября. Затем прошел второй этап с 8 октября. Сейчас у них было определенное затишье. А сейчас они будут начинать третий этап. На первом этапе они своими воздушно-десантными войсками заняли плацдармы", — сказал Стариков.

Он подчеркнул, что на втором этапе они эти плацдармы закрепили – это Любимовка, Зеленый Путь.

По словам эксперта, тактика россиян состоит в том, чтобы по направлению Корнево-Зеленый Путь отрезать украинские войска на северном плацдарме Курской области.

"А после этого, если им это удастся, они пойдут на юг и попытаются дойти до государственной границы. Поэтому я думаю, что в третьей декаде октября активные боевые действия начнутся, и противник оттеснит", — подытожил Стариков.

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