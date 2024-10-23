ВСУ снова потеряли территории в Курской области: куда уже зашли россияне

Российские войска продолжают наступательные действия в Курской области. В частности, за последние сутки зафиксировано очередное продвижение врага. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Геолокационные кадры от 21 октября показывают, что войска РФ продвинулись в полях к югу от Шептуховки (к юго-востоку от Коренево) во время двух механизированных атак численностью до взвода.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Кремль решил установить новую дату, к которой российская армия должна вернуть под свой контроль Курскую область – 1 февраля 2025 года. Помимо дедлайна о возвращении Курщины, россияне получили задачу создать буферную зону. Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Силах обороны, российский диктатор Владимир Путин установил два дедлайна на Курском направлении.

"До 1 февраля 2025 года – возвращение полного контроля над Курской областью, до 25 февраля – создание так называемой буферной зоны по другую сторону границы – на территориях Украины", — говорится в материале издания.

Ранее Москва дала приказ армии РФ вернуть Курскую область в октябре, однако из-за неспособности оттеснить силы ВСУ на Курщине в Кремле решили установить новый дедлайн.

"РБК-Украина" пишет, что Россия направила в Курскую область 40 тыс. солдат, которые должны освободить российские территории от присутствия украинских сил. Несмотря на то, что россияне получили некоторые тактические успехи в последние недели на Курщине, ситуация на территории РФ динамичная, а населенные пункты переходят в течение суток иногда по несколько раз под контроль Украины или России.

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