Кремль не верит в возвращение Курской области: установили новый дедлайн

Кремль решил установить новую дату, к которой российская армия должна вернуть под свой контроль Курскую область – 1 февраля 2025 года. Помимо дедлайна о возвращении Курщины, россияне получили задачу создать буферную зону.



Кремль установил новый дедлайн для возвращения Курской области

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Силах обороны, российский диктатор Владимир Путин установил два дедлайна на Курском направлении.

"До 1 февраля 2025 года – возвращение полного контроля над Курской областью, до 25 февраля – создание так называемой буферной зоны по другую сторону границы – на территориях Украины", — говорится в материале издания.

Ранее Москва дала приказ армии РФ вернуть Курскую область в октябре, однако из-за неспособности оттеснить силы ВСУ на Курщине в Кремле решили установить новый дедлайн.

"РБК-Украина" пишет, что Россия направила в Курскую область 40 тыс. солдат, которые должны освободить российские территории от присутствия украинских сил. Несмотря на то, что россияне получили некоторые тактические успехи в последние недели на Курщине, ситуация на территории РФ динамичная, а населенные пункты переходят в течение суток иногда по несколько раз под контроль Украины или России.

Напомним, что 6 августа украинские военные прорвали российскую границу и вошли в Курскую область. Впоследствии главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что под контроль Украины взято около 100 населенных пунктов на Курщине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США обнаружили неожиданное влияние боев в Курской области на войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как россияне создали для себя убивающую их бетонную ловушку в Курской области.



