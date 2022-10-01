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ВСУ уже в Лимане - представитель Восточного управления Сергей Череватый

Украина продолжает возвращать земли под свой контроль.

сегодня, 17:05
Автор:

Slava Kot
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Несколько дней украинские военные проводили атакующие операции вблизи городка Лиман. За эти дни ВСУ удалось освободить несколько намеченных пунктов вокруг Лимана, среди которых Ямполь, Дробышево, Ставки и другие. И вот украинские военные уже в Лимане, об этом сообщает спикер Восточного управления Сергей Череватый.

ВСУ уже в Лимане - представитель Восточного управления Сергей Череватый

ВСУ уже в Лимане. Фото с открытых источников

Вооруженные силы Украины удачно атакуют позиции российских кафиров. И с каждым днем увольняют все больше городов и поселков Украины. Несколько дней назад начала появляться информация, что ВСУ уже зашли в Лиман, но официального подтверждения так и не было. До сегодняшнего дня, 1 октября. Спикер Восточного управления ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона "Единые новости", что украинские военные зашли в Лиман, но подчеркнул, что пока в городе продолжаются бои.

Информация и видео, которое вы видели со стелой – это правда. Мы уже в Лимане. Но ведутся бои. Детали будут со временем, — сказал Череватый.

Интересно, что российские СМИ сообщают, что войска РФ покинули город для занятия других позиций, поэтому следует ожидать, что в ближайшее время официально сообщат, что Лиман полностью находится под властью Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова Алексея Арестовича, говорившего, что ВСУ под Лиманом уже не остановить. Также военный аналитик уверен, что россияне бегут из города и будут строить новую линию защиты в районе населенного пункта Сватово, где к оккупационным войскам присоединятся новые мобилизованные россияне.

Также "Комментарии" писали о возможной оценке находящихся под Лиманом российских пленных .






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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/1/7369965/
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