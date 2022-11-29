ВСУ уверенно продвигаются в Луганской области: где сейчас украинская армия

Украинские защитники постепенно продвигаются в сторону Сватово и Кременной в Луганской области. Впрочем, ситуация на поле боя остается достаточно сложной. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Facebook.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Глава Луганщины отметил, что бои в области продолжаются практически непрерывно. Украинская армия не только не дает россиянам ни малейшего шанса, чтобы пойти в атаку, но и сдвигает позиции захватчиков.

"Ситуация на линии фронта достаточно тяжелая, все деоккупированные деревни до сих пор еще обстреливаются. Бои продолжаются постоянно, круглосуточно. Все равно (ВСУ — ред.) понемногу продвигаются, четко держат линию обороны и даже удается, несмотря на сложные погодные условия, все же понемногу продвигаться уже дальше, в сторону Сватово и Кременной", — заявил Сергей Гайдай.

Стоит отметить, что по данным аналитиков ISW, россияне могут уделять первостепенное внимание обороне в районе Сватового, чтобы обезопасить критически важные линии логистики, идущие на восток в тыл россиян (Старобельск).

При этом к западу от Кременной также идут бои – противник переходит в наступление, вероятно желая вернуть позиции на Лиманском направлении, утрата которых оказалась большой трагедией для России.

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