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ВСУ уверенно продвигаются в Луганской области: где сейчас украинская армия

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает, что ВСУ продвигаются в сторону Сватово и Кременной

сегодня, 11:07
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские защитники постепенно продвигаются в сторону Сватово и Кременной в Луганской области. Впрочем, ситуация на поле боя остается достаточно сложной. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Facebook.

ВСУ уверенно продвигаются в Луганской области: где сейчас украинская армия

ВСУ. Фото: из открытых источников

Глава Луганщины отметил, что бои в области продолжаются практически непрерывно. Украинская армия не только не дает россиянам ни малейшего шанса, чтобы пойти в атаку, но и сдвигает позиции захватчиков.

"Ситуация на линии фронта достаточно тяжелая, все деоккупированные деревни до сих пор еще обстреливаются. Бои продолжаются постоянно, круглосуточно. Все равно (ВСУ — ред.) понемногу продвигаются, четко держат линию обороны и даже удается, несмотря на сложные погодные условия, все же понемногу продвигаться уже дальше, в сторону Сватово и Кременной", — заявил Сергей Гайдай.

Стоит отметить, что по данным аналитиков ISW, россияне могут уделять первостепенное внимание обороне в районе Сватового, чтобы обезопасить критически важные линии логистики, идущие на восток в тыл россиян (Старобельск).

При этом к западу от Кременной также идут бои – противник переходит в наступление, вероятно желая вернуть позиции на Лиманском направлении, утрата которых оказалась большой трагедией для России.                           

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Также издание "Комментарии" сообщало — на Луганщине у россиян много "200-ых" и сбитые самолеты: подробности от Генштаба ВСУ.




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Источник: https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/521122913265784/
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