ВСУ устроили бавовну оккупантам в городе на Донбассе: подробности

Силы обороны Украины нанесли удар по расположению российских войск во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Об этом 21 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на руководителя центра изучения оккупации Петра Андрющенко. Последствия атаки уточняются.

В Волновахе расцвела бавовна в месте расположения российских войск. Фото: Петр Андрющенко

По данным Андрющенко, который поддерживает связь с агентами украинского сопротивления на оккупированных территориях, была поражена база оккупантов в районе Волновахской дистанции электроснабжения и центральной больницы.

"Окончательные последствия уточняются, но даже предварительные звучат прекрасно. Техники и личного состава у россиян стало меньше", — отметил он.

Андрющенко опубликовал также видео прилетов. Официально силы обороны Украины на момент публикации новости не сообщали об ударах по Волновахе.





Как писал портал "Коммертарии", в ночь на 14 января украинские Силы обороны провели одну из самых масштабных ракетно-дроновых атак по целям на территории РФ, которая была успешной. В частности, в Казани горит завод "Оргсинтез", специализирующийся на производстве высококачественного пластика и полиэтилена разной плотности. В Энгельсе Саратовской области, снова горит нефтебаза. Кроме того, взрывы также раздавались в Тульской, Ростовской, Тамбовской, Воронежской и Орловской областях. Целями атак стали объекты в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске и Туле, среди которых заводы по производству компонентов для оружия, нефтеперерабатывающие предприятия, склады и системы ПВО РФ.

Портал "Комментарии" уточнял также, что в ночь на 14 января в городе Энгельс Саратовской области России в результате атаки беспилотников получило повреждения промышленное предприятие. Российские власти не раскрывают деталей по объекту атаки. До этого в течение 5 суток в Энгельсе тут тушили пожар после атаки БПЛА. Теперь, как говорят местные жители в пабликах, нефтебаза снова горит.