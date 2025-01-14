Россияне в панике: они точно не ожидали, что "СВО" собьется с курса

Сегодня можно говорить с уверенностью о самой масштабной и успешной атаке украинских БПЛА на Россию. При этом российские СМИ сообщают об атаке около 200 беспилотников и ракет ATACMS.

Атака украинских дронов

В частности, в Казани горит завод "Оргсинтез", специализирующийся на производстве высококачественного пластика и полиэтилена разной плотности.

При этом в Энгельсе, что в Саратовской области, снова горит нефтеперерабатывающий завод. Туда еще раз прилетели дроны, чтобы поздравить уцелевшие цистерны с нефтепродуктами со старым новым годом.

Кроме того, взрывы также раздавались в Тульской, Ростовской, Тамбовской, Воронежской и Орловской областях.

Целями атак стали объекты в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске и Туле, среди которых заводы по производству компонентов для оружия, нефтеперерабатывающие предприятия, склады и системы ПВО РФ. При этом, как отмечает общественный активист Сергей Наумович, все цели легитимны.

Кроме того, он выдал россиянам маленький спойлер. Наумович призвал россиян уже совсем скоро встречать украинский БПЛА, который будет сбивать охотящийся на дроны вертолет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 14 января в городе Энгельс Саратовской области России в результате атаки беспилотников получило повреждения промышленное предприятие. Российские власти не раскрывают деталей по объекту атаки. Интересно, что в течение 5 суток в Энгельсе тушили пожар на НПЗ после атаки БПЛА. Теперь, как говорят местные жители в пабликах, снова горит нефтебаза. Канал Mash утверждает, что в результате атаки БпЛА было слышно около 10 взрывов. Между тем, жители Энгельса рассказали "Осторожно Новости", что после атаки БпЛА на нефтебазе снова начался пожар.



