Такой ночи россияне давно не припомнят: где раздавались сильные взрывы

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 14 января в городе Энгельс Саратовской области России в результате атаки беспилотников получило повреждения промышленное предприятие. Российские власти не раскрывают деталей относительно объекта атаки. Интересно, что на протяжении 5 суток в Энгельсе тушили пожар на НПЗ после атаки БпЛА. Теперь же, как говорят местные жители в пабликах, вновь горит нефтебаза.

Удар по Энгельсу. Фото: из открытых источников

Одним из первых про атаку рассказал канал SHOT. По словам местных жителей, которые были источниками ресурса, над Энгельсом Саратовской области примерно в 4:25 (по киевскому времени) прогремело около 4-5 взрывов. В этот момент в городе звучала сирена тревоги, а также сработала система ПВО. После этого, над одним из районов населенного пункта был виден дым. На тот момент предполагалось, что возник пожар, и вскоре информация подтвердилась. В соцсетях также выкладывали соответствующие видео.

Канал Mash утверждает, что в результате атаки БпЛА было слышно около 10 взрывов. Тем временем жители Энгельсе рассказали "Осторожно Новости", что после атаки БпЛА на нефтебазе снова начался пожар. По их словам, в объект попали минимум два раза. При этом пока до конца неясно, тот же ли это объект, который был атакован 8 января.

В свою очередь губернатор Саратовской области России Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников пострадало промышленное предприятие в городе Энгельс. Однако он не уточнил, какой именно объект получил повреждения.

"Промышленным предприятием" Бусаргин ранее называл и нефтебазу, по которой дроны ударили 8 января.

Исполняющий обязанности главы Энгельсского района Михаил Исаев сообщил, что обучение в школах пройдут в дистанционном режиме из-за угрозы атаки БпЛА.

"Перед администрациями учреждений поставлена задача оперативно довести всю информацию до родителей", – сказал Исаев.

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