Бомбардировать Украину теперь никак: второй день подряд происходит в Энгельсе после ударов ВСУ

Сильный пожар на нефтехранилище у авиабазы стратегических бомбардировщиков в российском Энгельсе продолжается через 24 часа после атаки украинских беспилотников. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Удар по нефтебазе. Фото из открытых источников

"Нужно определенное время для завершения процесса выгорания. Ситуация находится на контроле", — сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram.

Отмечается, что в Энгельсе, городе с населением 200 тысяч человек, расположенном примерно в 730 км юго-восточнее Москвы, 8 января было введено чрезвычайное положение после того, как пожар распространился, а двое пожарных погибли во время его тушения.

Роман Бусаргин сказал, что пожар вспыхнул на промышленной площадке, название которой он не назвал, после массированной атаки беспилотников. Украинские военные заявили, что подожгли нефтехранилище, служащее авиабазой для российских бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

Энгельс расположен в сотне километров от Украины. В декабре 2022 года там погибли три военнослужащих ВВС России во время атаки беспилотника.

Российские новостные ресурсы также сообщили, что пожар произошел на нефтяном объекте. Видео и фотографии, опубликованные в социальных сетях, показали, что большой пожар выбрасывает густые тучи дыма в ночное небо.

Читайте на портале "Комментарии" — военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Радио NV" рассказал, что благодаря атаке по нефтебазе в городе Энгельс Саратовской области (Российская Федерация) украинские защитники отсрочить или уменьшить масштабы будущих ударов по территории нашей с использованием стратегической авиации.

"Речь идет о базе "Кристалл-2", где продолжает храниться топливо для самолетов стратегической авиации", — отметил эксперт.

При этом Ступак добавил, что это позволит на время уменьшить количество ударов такой авиацией по территории Украины.



