Потушить это невозможно: повторный удар по Энгельсу сорвал зимнюю стратегию РФ (ВИДЕО)

Нефтехранилище возле российской авиабазы "Энгельс" является одной из ключевых для нужд стратегической авиации Российской Федерации. Там накапливали топливо для самолетов, которые всю зиму должны были наносить удары по территории Украины — теперь эти планы оккупанты вынуждены корректировать. Об этом 14 января пишет портал "Комментарии" со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко.

В Энгельсе 14 января догорает топливо для российских самолетов, которое не догорело после первой атаки. Фото: из открытых источников

"Все эти Ту-шки, которые осуществляют боевые вылеты и дальнейшие обстрелы украинской территории — это все запас (топлива) именно для них. Соответственно РФ с лета готовила стратегию обстрелов украинской энергетики и инфраструктуры. Она рассчитана на всю зиму. Создавался запас ракет на аэродромах стратегической авиации, так и запас топлива как для учебных вылетов, так и для боевых", — рассказал Коваленко.

По его мнению, эта нефтебаза является ключевой для россиян. Эксперт оценивает двойной удар ВСУ по объекту в Энгельсе как существенный ущерб для российской для российской авиации, который еще предстоит оценить.

"Потушить это невозможно. Оно должно выгореть. Перебрасывание пламени на другие цистерны также возможно. Убытки будут оцениваться со спутников через несколько дней. Когда будет понятно сколько цистерн с горючим и сколько хранилищ горючего сейчас горит", — подчеркнул он.





Как писал портал "Коммертарии", в ночь на 14 января украинские Силы обороны провели одну из самых масштабных ракетно-дроновых атак по целям на территории РФ, которая была успешной. В частности, в Казани горит завод "Оргсинтез", специализирующийся на производстве высококачественного пластика и полиэтилена разной плотности. В Энгельсе Саратовской области, снова горит нефтебаза. Кроме того, взрывы также раздавались в Тульской, Ростовской, Тамбовской, Воронежской и Орловской областях. Целями атак стали объекты в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске и Туле, среди которых заводы по производству компонентов для оружия, нефтеперерабатывающие предприятия, склады и системы ПВО РФ.

Портал "Комментарии" уточнял также, что в ночь на 14 января в городе Энгельс Саратовской области России в результате атаки беспилотников получило повреждения промышленное предприятие. Российские власти не раскрывают деталей по объекту атаки. До этого в течение 5 суток в Энгельсе тут тушили пожар после атаки БПЛА. Теперь, как говорят местные жители в пабликах, нефтебаза снова горит.