ВСУ успешно продвинулись на юге: что известно

Пока все внимание приковано к успешным наступательным действия украинской армии в Харьковской области Украина продолжает возобновлять контроль над ранее оккупированными территориями Херсонщины. ВСУ в разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

ВСУ. Фото: Getty Images

"Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от двух до нескольких десятков километров. В скором времени мы обязательно сообщим о тех населенных пунктах, которые с радостью встречают наших бойцов", – проинформировала спикер пресс-центра.

Наталья Гуменюк отметила, что есть успехи у ВСУ по уничтожению живой силы и техники противника. Только за 9 сентября воины на юге уничтожили более 70 оккупантов, 9 танков и 2 гаубицы, из которых российские захватчики систематически открывали огонь по Никопольскому району.

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Также издание "Комментарии" сообщало — фактически прошла первая декада сентября. Какие выводы можно сделать о военной ситуации? Как она может в обозримом будущем развиваться дальше? Есть ли шанс у ВСУ наконец-то начать выгонять врага с украинской земли? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.









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