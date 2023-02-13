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ВСУ уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса" (ВИДЕО)

Украинские воины выложили в открытый доступ видео, как горит российская военная техника

сегодня, 17:02
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Автор:

Кравцев Сергей

Как оккупанты не пытались спрятать зенитно-ракетного комплекса "Оса", украинские военные выявили позицию вражеского и уничтожили его.

ВСУ уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса" (ВИДЕО)

Зенитно-ракетный комплекс "Оса". Фото: из открытых источников

"Был ЗРК "Оса", — говорится в сообщении.


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На видео можно увидеть, как оккупанты спрятали свой зенитно-ракетный комплекс, однако украинские бойцы обнаружили его. ВСУ нанесли удар по нему, после чего он загорелся.

Напомним, что ВСУ уничтожили непобедимый российский БМПТ Терминатор. Фото, как украинские защитники уничтожают российскую технику выложили в сеть.

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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=765725614968356
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