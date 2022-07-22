ВСУ уничтожили вражеский "Град" и САУ на юге Украины - подробности

Обстановка на юге Украины напряженная и динамичная, но контролируется нашими войсками. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ

"Противник продолжает ведение боевых действий преимущественно путем дистанционных обстрелов, укрепляясь на рубежах обороны", — сообщает СтратКом ВСУ.

Враг продолжает обстреливать мирные населенные пункты Украины. По предварительным данным, в результате российского удара по Апостолово ранения получили восемь человек. В Никополе в результате обстрела из "Градов" погиб один человек и еще один получил ранения.

"На протяжении недели оккупанты осуществляют проверку частных гаражей в Херсоне: ищут оружие. На улицах областного центра блокпосты, усиленное патрулирование", — ОК "Юг".



В свою очередь украинские ракетно-артиллерийские подразделения в рамках выполнениях огневых заданий за ночь уничтожили:

• девять оккупантов;

• одну РСЗО "Град";

• одну САУ "Мста-С".

Окончательные потери противника уточняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что долго не продержались: известная сеть магазинов возобновит работу в России. Точки Mango будут открываться на месте магазинов британского бренда Marks & Spencer, которым по франшизе в России владеет Fiba Retail.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Разумков рассказал, как жируют в "Нафтогазе" во время войны – на что тратят деньги. В "Нафтогазе" отказались объяснить экс-спикеру ВР, почему решили обновить автопарк во время войны за деньги налогоплательщиков.

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