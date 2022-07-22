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ВСУ уничтожили вражеский "Град" и САУ на юге Украины - подробности

Оккупанты осуществляют усиленное патрулирование в Херсоне

сегодня, 17:21
Автор:

Денис
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Обстановка на юге Украины напряженная и динамичная, но контролируется нашими войсками. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили вражеский "Град" и САУ на юге Украины - подробности

ВСУ

"Противник продолжает ведение боевых действий преимущественно путем дистанционных обстрелов, укрепляясь на рубежах обороны", — сообщает СтратКом ВСУ. 

Враг продолжает обстреливать мирные населенные пункты Украины. По предварительным данным, в результате российского удара по Апостолово ранения получили восемь человек. В Никополе в результате обстрела из "Градов" погиб один человек и еще один получил ранения. 

"На протяжении недели оккупанты осуществляют проверку частных гаражей в Херсоне: ищут оружие. На улицах областного центра блокпосты, усиленное патрулирование", — ОК "Юг". 

В свою очередь украинские ракетно-артиллерийские подразделения в рамках выполнениях огневых заданий за ночь уничтожили:

• девять оккупантов;

• одну РСЗО "Град";

• одну САУ "Мста-С". 

Окончательные потери противника уточняются. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что долго не продержались: известная сеть магазинов возобновит работу в России. Точки Mango будут открываться на месте магазинов британского бренда Marks & Spencer, которым по франшизе в России владеет Fiba Retail. 

Читайте также о том, что Данилов отреагировал на заявление Европола о признаках контрабанды оружия из Украины. Спикер Европола Яп Оп Ген Оорт сделал заявление, что были зафиксированы случаи торговли на черном рынке. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Разумков рассказал, как жируют в "Нафтогазе" во время войны – на что тратят деньги. В "Нафтогазе" отказались объяснить экс-спикеру ВР, почему решили обновить автопарк во время войны за деньги налогоплательщиков. 

Также "Комментарии" информировали о том, что от мощного взрыва в Херсоне задрожали стены домов: что известно (ФОТО). Взрывы уже не только в Херсонской области, но и в самом Херсоне. 



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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