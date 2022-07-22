Данилов отреагировал на заявление Европола о признаках контрабанды оружия из Украины

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Лиля Воробьева
Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявление Европола о том, что есть признаки контрабанды оружия из Украины. Высокопоставленное должностное лицо заявило, что украинская сторона ждет фактов и доказательств. Об этом секретарь СНБО Украины написал в своем Twitter.
Олексій Данілов (фото з відкритих джерел)
Данилов отметил, что Украина ожидает от Европола фактов и доказательств торговли оружием и военными товарами на черном рынке.
"Ожидаем предметного разговора с официальными представителями Европола — с фактами и доказательствами заявлений о якобы существующих случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" с Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании", — написал Данилов.
Также Данилов заявил, что такие сообщения о контрабанде появляются на фоне российской информационной спецоперации MakZim, цель которой – прекращение поставок оружия для Украины от союзников с Запада.
Недавно Европейское управление полиции сообщило о наличии признаков контрабанды оружия из Украины. Об этом даже написало издание Spiegel .
Представитель Европола Яп Оп Ген Оорт сделал заявление, что были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения. А еще – расследователи из стран Евросоюза обнаружили "признаки торговли тяжелым военным вооружением". "Есть риск, что оружие попадет в руки организованных преступников или террористов", – сказал спикер Европола.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кадыров готов предать Путина по первому случаю. Глава Чечни Рамзан Кадыров, он же главный подхалим Путина, уже обдумывает, как бросить своего патрона и при этом иметь надежную защиту в случае военной агрессии Москвы.
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Обсуждения
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Ігор
сегодня, 16:06
Коли ви вимагали санкцій к російським олігархам/чиновникам, то доказами було тільки те, що вони з’являлись поруч з Путіним. До вас такі ж повинні бути стандарти – ви у владі або маєте вплив у найбільший корупції в світі. Яку і вивели на перше корупційне місце після другого, при Порошенку. Як ви працюєте з доказами, відомо всім. За рішення Конституційного суду ви визнаєте притягнення до відповідальності корумпованих, порушенням їх конституційних прав та миттєво знищуєте всі справи та докази. Або злочинно губити/знищуєте справи та докази. Або ще якісь причини знаходити уникнення відповідальності. Досить хитрувати.