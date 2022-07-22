Данилов отреагировал на заявление Европола о признаках контрабанды оружия из Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявление Европола о том, что есть признаки контрабанды оружия из Украины. Высокопоставленное должностное лицо заявило, что украинская сторона ждет фактов и доказательств. Об этом секретарь СНБО Украины написал в своем Twitter.

Олексій Данілов (фото з відкритих джерел)

Данилов отметил, что Украина ожидает от Европола фактов и доказательств торговли оружием и военными товарами на черном рынке.

"Ожидаем предметного разговора с официальными представителями Европола — с фактами и доказательствами заявлений о якобы существующих случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" с Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании", — написал Данилов.

Также Данилов заявил, что такие сообщения о контрабанде появляются на фоне российской информационной спецоперации MakZim, цель которой – прекращение поставок оружия для Украины от союзников с Запада.

Недавно Европейское управление полиции сообщило о наличии признаков контрабанды оружия из Украины. Об этом даже написало издание Spiegel .

Представитель Европола Яп Оп Ген Оорт сделал заявление, что были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения. А еще – расследователи из стран Евросоюза обнаружили "признаки торговли тяжелым военным вооружением". "Есть риск, что оружие попадет в руки организованных преступников или террористов", – сказал спикер Европола.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кадыров готов предать Путина по первому случаю. Глава Чечни Рамзан Кадыров, он же главный подхалим Путина, уже обдумывает, как бросить своего патрона и при этом иметь надежную защиту в случае военной агрессии Москвы.

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