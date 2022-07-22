От мощного взрыва в Херсоне задрожали стены домов: что известно (ФОТО)

В Херсоне прогремел мощный взрыв в районе Зимовщика. Местные жители говорят, что взрыв был настолько сильный, что затряслись многоэтажки. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местный портал "Мост".

Взрыв. Фото: Getty Images

Позже нардеп Алексей Гончаренко сообщил у себя в Телеграмм, что взрыв действительно был очень сильный. В итоге уничтожено много вражеской военной техники и живой силы противника, которая располагалась в районе Эпицентра.

Местные паблики уже опубликовали фото с места взрыва. На нем видно, что дым был оранжевого цвета.

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