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От мощного взрыва в Херсоне задрожали стены домов: что известно (ФОТО)

Взрывы уже не только в Херсонской области, но и в самом Херсоне

сегодня, 14:35
Автор:

Кравцев Сергей
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В Херсоне прогремел мощный взрыв в районе Зимовщика. Местные жители говорят, что взрыв был настолько сильный, что затряслись многоэтажки. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местный портал "Мост".

От мощного взрыва в Херсоне задрожали стены домов: что известно (ФОТО)

Взрыв. Фото: Getty Images

Позже нардеп Алексей Гончаренко сообщил у себя в Телеграмм, что взрыв действительно был очень сильный. В итоге уничтожено много вражеской военной техники и живой силы противника, которая располагалась в районе Эпицентра.

Местные паблики уже опубликовали фото с места взрыва. На нем видно, что дым был оранжевого цвета.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин думает над двумя путями аннексии в Украине: эксперты рассказали, чего на самом деле боится Кремль и, почему сильно спешит с аннексиями новых территорий в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — давление усиливается: Евросоюз утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото из РФ, бойкот крупнейшего российского кредитора "Сбербанк", санкции против еще 50 физических и юридических лиц (включая мэра Москвы Сергея Собянина, псевдомэрами Мариуполя и Херсона, артистов-путинистов Владимира Машкова и Сергея Безрукова). Рухнет ли теперь экономика РФ. Эксперты рассказали об этом подробно в интервью нашему изданию. 

"Комментарии" писали — жители оккупированных городов дали ответ Кремлю на подготовку к аннексии, устроив в соцсетях массовый флеш-моб (ФОТО). Стоит отметить, что Кремль очень сильно рассчитывает, что какую-то часть населения все-таки удастся склонить на свою сторону и задействовать в постановочном "референдуме". Именно поэтому в оккупированных городах полным ходом идет агитация. 

От мощного взрыва в Херсоне задрожали стены домов: что известно (ФОТО) - фото 2
От мощного взрыва в Херсоне задрожали стены домов: что известно (ФОТО) - фото 3
От мощного взрыва в Херсоне задрожали стены домов: что известно (ФОТО) - фото 4



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