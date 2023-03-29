ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24: известно, куда он направлялся

Вооруженные силы Украины сообщили, что около 1:30 ночи удалось уничтожить вражеский бомбардировщик Су-24М. Также известно, какое направление полета было у российского самолета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

Украинцы уничтожили Су-24. Фото из открытых источников

Командование Воздушных Сил Украины утром известило, что вблизи Бахмута удалось уничтожить российский бомбардировщик Су-24М. В сообщении говорится, что самолет был уничтожен в ночное время, около 1:30 ночи .

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"29 марта 2023 года подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М" , - сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Кроме того, Генштаб ВСУ обнародовал потери Российской Федерации по состоянию на 29 марта. Оказалось, что российский бомбардировщик попал в итоги Генерального штаба. По состоянию на 399 день войны против России Украина сбила 306 вражеских самолетов, включая одного бомбардировщика Су-24М, который двигался в направлении Бахмута. Именно вблизи Бахмута проходят тяжелые бои последние несколько месяцев, и уничтожение бомбардировщика может улучшить позиции украинских бойцов. Также следует отметить, что изначально полномасштабное вторжение ВСУ ликвидировало более 170 тыс. единиц личного состава России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка США назвала потери личного состава в России.



Также "Комментарии" писал о большой потере россиян на поле боя. Вооруженные силы Украины уничтожили очередную военную технику, а соответствующее видео было обнародовано в Командовании Сил специальных операций ВС Украины.