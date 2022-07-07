ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов и ГСМ в Николаевской и Херсонской областях: подробности

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Обстановка на юге Украины остается напряженной, ее развитие и динамика под контролем сил обороны. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.
ВСУ. Фото из открытых источников
"Противник продолжает тактику авиационных и ракетных ударов. Утром ударными вертолетами снова атаковали урочище Плотницкое и Ивановку. Без потерь.", — ОК "Юг".
Вечером над черным морем завязался воздушный бой.
"Истребитель противника осуществил пуски двух крылатых ракет "воздух-воздух" по нашим самолетам. Наши самолеты не пострадали, а рашистский Су-35 был вынужден покинуть зону дежурства в воздухе и ретироваться.", — сообщают наши военные.
Также известно, что в районе Добрянки ДРГ противника из десяти лиц предприняла попытку прохода в тыл украинских подразделений. Потеряв пять оккупантов убитыми и одного ранеными, отошла назад.
"Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады противника, как Николаевской, так и Херсонской областях", — сообщает ОК "Юг".
Подтвержденные потери противника за 6 июля составили:
• 38 оккупантов;
• танк Т-62;
• два 120 мм минометных комплекса "Сани";
• две единицы бронированной и четыре единицы автомобильной техники;
• три склада боеприпасов в Николаевской области;
• один склад ГСМ в Херсонской области.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что разрушенный Мариуполь нужно будет восстанавливать годами: сколько нужно средств. Эксперты предварительно оценили, сколько нужно ресурсов, чтобы отстроить Мариуполь.
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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Путин берет оперативную паузу в войне: в США объяснили, чем вызвано такое решение Кремля. Американские аналитики описали новые планы РФ по войне в Украине.
Также "Комментарии" информировали о том, что многие немцы считают, что Украина должна отдать РФ часть своих земель: соцопрос. Почти половина немцев считает, что Украина должна отдать РФ часть территорий для прекращения войны.
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