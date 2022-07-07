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ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов и ГСМ в Николаевской и Херсонской областях: подробности

ВСУ дают достойный отпор противнику

сегодня, 10:56
Автор:

Денис
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Обстановка на юге Украины остается напряженной, ее развитие и динамика под контролем сил обороны. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов и ГСМ в Николаевской и Херсонской областях: подробности

ВСУ. Фото из открытых источников

"Противник продолжает тактику авиационных и ракетных ударов. Утром ударными вертолетами снова атаковали урочище Плотницкое и Ивановку. Без потерь.", — ОК "Юг". 

Вечером над черным морем завязался воздушный бой. 

"Истребитель противника осуществил пуски двух крылатых ракет "воздух-воздух" по нашим самолетам. Наши самолеты не пострадали, а рашистский Су-35 был вынужден покинуть зону дежурства в воздухе и ретироваться.", — сообщают наши военные. 

Также известно, что в районе Добрянки ДРГ противника из десяти лиц предприняла попытку прохода в тыл украинских подразделений. Потеряв пять оккупантов убитыми и одного ранеными, отошла назад.

"Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады противника, как Николаевской, так и Херсонской областях", — сообщает ОК "Юг". 

Подтвержденные потери противника за 6 июля составили:

• 38 оккупантов;

• танк Т-62;

• два 120 мм минометных комплекса "Сани";

• две единицы бронированной и четыре единицы автомобильной техники;

• три склада боеприпасов в Николаевской области;

• один склад ГСМ в Херсонской области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что разрушенный Мариуполь нужно будет восстанавливать годами: сколько нужно средств. Эксперты предварительно оценили, сколько нужно ресурсов, чтобы отстроить Мариуполь. 

Читайте также о том, что обещанное ВСУ оружие идет, но долго и мало: почему так – кто и что сдерживает Запад. Эксперты нашли ответы на вопросы, почему Украина все еще далека от паритета в вооружении на поле боя с противником. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Путин берет оперативную паузу в войне: в США объяснили, чем вызвано такое решение Кремля. Американские аналитики описали новые планы РФ по войне в Украине. 

Также "Комментарии" информировали о том, что многие немцы считают, что Украина должна отдать РФ часть своих земель: соцопрос. Почти половина немцев считает, что Украина должна отдать РФ часть территорий для прекращения войны. 



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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