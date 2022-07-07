ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов и ГСМ в Николаевской и Херсонской областях: подробности

Обстановка на юге Украины остается напряженной, ее развитие и динамика под контролем сил обороны. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Противник продолжает тактику авиационных и ракетных ударов. Утром ударными вертолетами снова атаковали урочище Плотницкое и Ивановку. Без потерь.", — ОК "Юг".

Вечером над черным морем завязался воздушный бой.

"Истребитель противника осуществил пуски двух крылатых ракет "воздух-воздух" по нашим самолетам. Наши самолеты не пострадали, а рашистский Су-35 был вынужден покинуть зону дежурства в воздухе и ретироваться.", — сообщают наши военные.

Также известно, что в районе Добрянки ДРГ противника из десяти лиц предприняла попытку прохода в тыл украинских подразделений. Потеряв пять оккупантов убитыми и одного ранеными, отошла назад.

"Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады противника, как Николаевской, так и Херсонской областях", — сообщает ОК "Юг".

Подтвержденные потери противника за 6 июля составили:

• 38 оккупантов;

• танк Т-62;

• два 120 мм минометных комплекса "Сани";

• две единицы бронированной и четыре единицы автомобильной техники;

• три склада боеприпасов в Николаевской области;

• один склад ГСМ в Херсонской области.

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