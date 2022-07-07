Разрушенный Мариуполь нужно будет восстанавливать годами: сколько нужно средств

По предварительным подсчетам городского совета Мариуполя, нужно отстраивать город около семи лет, возможно и дольше — до 10 лет. После месяцев бомбардировок российской армией города Марии над Азовом уничтожен жилищный фонд, коммуникации, промышленная зона. Эксперты подсчитали ориентировочную сумму, учитывая фото и видео города – это более 14 млрд долларов США. После деоккупации можно будет оценить более точно убытки.

Фото Телеграм Мариупольский горсовет

По информации городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, 1356 многоэтажных домов имеют повреждения разной степени, разрушены 40% частных домов. Большинство разрушенных домов в городе невозможно восстановить. Инвестировать в восстановление Мариуполя согласился Европейский инвестиционный банк и украинский бизнес. Возможно, позже другие страны захотят сделать инвестиции в восстановление города.

Вадим Бойченко подчеркнул, что надеется на то, что в Плане возрождения будет вписано и восстановление города и промышленности в нем. В настоящее время идет работа с представителями Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, международными компаниями, которые оценивают убытки и создают планы восстановления городов. К работам по планированию восстановления Мариуполя привлечены города-партнеры Гданьск, Варшава, Дрезден и Роттердам.

Как писал портал, эксперты исследовали материалы и показания и рассказали подробности бомбардировки Драматического театра в Мариуполе. Amnesty International опросил 52 уцелевших в результате атаки на театр и 28 очевидцев, находившихся в здании или возле нее во время бомбардировки. Джоан Маринер, руководитель расследований международной амнистии, говорит, что во внимание приняли также спутниковые снимки, видео соцсетей, архитектурные планы.

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