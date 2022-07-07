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Разрушенный Мариуполь нужно будет восстанавливать годами: сколько нужно средств

Эксперты предварительно оценили, сколько нужно ресурсов, чтобы отстроить Мариуполь

сегодня, 10:55
Автор:

Козлова Альбіна
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По предварительным подсчетам городского совета Мариуполя, нужно отстраивать город около семи лет, возможно и дольше — до 10 лет. После месяцев бомбардировок российской армией города Марии над Азовом уничтожен жилищный фонд, коммуникации, промышленная зона. Эксперты подсчитали ориентировочную сумму, учитывая фото и видео города – это более 14 млрд долларов США. После деоккупации можно будет оценить более точно убытки.

Разрушенный Мариуполь нужно будет восстанавливать годами: сколько нужно средств

Фото Телеграм Мариупольский горсовет

По информации городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, 1356 многоэтажных домов имеют повреждения разной степени, разрушены 40% частных домов. Большинство разрушенных домов в городе невозможно восстановить. Инвестировать в восстановление Мариуполя согласился Европейский инвестиционный банк и украинский бизнес. Возможно, позже другие страны захотят сделать инвестиции в восстановление города.

Вадим Бойченко подчеркнул, что надеется на то, что в Плане возрождения будет вписано и восстановление города и промышленности в нем. В настоящее время идет работа с представителями Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, международными компаниями, которые оценивают убытки и создают планы восстановления городов. К работам по планированию восстановления Мариуполя привлечены города-партнеры Гданьск, Варшава, Дрезден и Роттердам.

Как писал портал, эксперты исследовали материалы и показания и рассказали подробности бомбардировки Драматического театра в Мариуполе. Amnesty International опросил 52 уцелевших в результате атаки на театр и 28 очевидцев, находившихся в здании или возле нее во время бомбардировки. Джоан Маринер, руководитель расследований международной амнистии, говорит, что во внимание приняли также спутниковые снимки, видео соцсетей, архитектурные планы.



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Источник: https://t.me/mariupolrada
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