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ВСУ уничтожили предательницу Украины - псеводополковника "ЛНР", которая командовала дивизионом артиллерии

Ликвидирована предательница Украины

сегодня, 16:03 comments1057
Автор:

Денис
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В войне против Украины погибла предательница украинского народа. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

ВСУ уничтожили предательницу Украины - псеводополковника "ЛНР", которая командовала дивизионом артиллерии

Армия РФ

Так, по данным СтратКома ВСУ, ликвидирована предательница народа Украины по имени Качура Ольга Сергеевна. 

"Та самая "корса" – псевдополковник армии лыныры, командир реактивного артиллерийского дивизиона. То самое существо, которое в 2014 году, камуфлировалось под ВСУ и наносило удары по мирному населению", — пишет СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что мир начал привыкать к зверствам России: как помешать этому и остановить агрессора. Цивилизованный мир еще так и не понял, что кроме как остановить и победить Россию — другого пути решения войны в Украине — нет. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что происходит на Донбассе – какой прогноз для региона: как спастись оставшимся гражданским. Оккупанты продолжают наступать на Донетчине, основную ставку делая на тактику "выжженной земли", снося все на своем пути. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что ВСУ освободили на Херсонщине еще 7 населенных пунктов: сколько всего уже деоккупировано. Украинская армия продолжает наступление в Херсонской области. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в СНБО рассказали, зачем Кремль манипулирует темой переговоров. РФ готова на переговоры: в СНБО объяснили, что не так в "миролюбивой" риторике Кремля. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR3YfgPQOyNYtgtecICGSw7wxi0VMDSmPDRpWgzOAHMWAWAFnoa3tGCvbtc
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