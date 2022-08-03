ВСУ уничтожили предательницу Украины - псеводополковника "ЛНР", которая командовала дивизионом артиллерии

В войне против Украины погибла предательница украинского народа. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Армия РФ

Так, по данным СтратКома ВСУ, ликвидирована предательница народа Украины по имени Качура Ольга Сергеевна.

"Та самая "корса" – псевдополковник армии лыныры, командир реактивного артиллерийского дивизиона. То самое существо, которое в 2014 году, камуфлировалось под ВСУ и наносило удары по мирному населению", — пишет СтратКом ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что мир начал привыкать к зверствам России: как помешать этому и остановить агрессора. Цивилизованный мир еще так и не понял, что кроме как остановить и победить Россию — другого пути решения войны в Украине — нет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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