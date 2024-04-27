ВСУ уничтожили новейшее российское оружие: о чем идет речь (ВИДЕО)



















Воины ГУР успешно ударили по российской радиолокационной системе 48Я6 К-1 "Подлет". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ГУР Минобороны Украины, опубликовав видео у себя на официальной странице в ютуб.

Разведчики поразили российскую радиолокационную станцию. Фото: из открытых источников

Отмечается, что по РЛС отработала группа ГУР "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15 ОБрАР "Черный лес". Успешное огневое поражение нанесли по антенно-фидерной установке и дизельной станции, питавшей комплекс.

По данным украинских разведчиков, эту систему враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

Стоит отметить, что радиолокационная станция "Подлет" — новая российская разработка, на вооружение армии РФ ее начали поставлять в 2015 году. Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей или более 5 миллионов долларов.

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