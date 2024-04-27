logo

BTC/USD

62936.80

ETH/USD

3116.38

LTC/USD

85.91

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ уничтожили новейшее российское оружие: о чем идет речь (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ уничтожили новейшее российское оружие: о чем идет речь (ВИДЕО)

Украинские разведчики поразили российскую радиолокационную станцию

сегодня, 12:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:








Воины ГУР успешно ударили по российской радиолокационной системе 48Я6 К-1 "Подлет". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ГУР Минобороны Украины, опубликовав видео у себя на официальной странице в ютуб.

ВСУ уничтожили новейшее российское оружие: о чем идет речь (ВИДЕО)

Разведчики поразили российскую радиолокационную станцию. Фото: из открытых источников

Отмечается, что по РЛС отработала группа ГУР "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15 ОБрАР "Черный лес". Успешное огневое поражение нанесли по антенно-фидерной установке и дизельной станции, питавшей комплекс.

По данным украинских разведчиков, эту систему враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

Стоит отметить, что радиолокационная станция "Подлет" — новая российская разработка, на вооружение армии РФ ее начали поставлять в 2015 году. Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей или более 5 миллионов долларов.

Читайте также на портале "Комментарии" — полномасштабная война России против Украины может завершиться только после того, как Киев восстановит суверенитет над всей своей территорией и украинские войска выйдут на границы 1991 года. Для этого, вероятно, нужен будет большой промежуток времени. Такое мнение в интервью "BBC-Украина" выразил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина, наконец, не просто дождалась решения американского парламента (оперативного подписанного президентом США) о выделении нам многомиллиардной поддержки, но и начала получать боеприпасы из нового пакета помощи. Между тем, россияне усиливают давление на фронте, надеясь захватить как можно больше территорий до того, как ВСУ начнут применять значительно задержавшуюся помощь. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" происходящее сейчас на военных и дипломатических фронтах.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FmXppET5CTA
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости