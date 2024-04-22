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Буданов ответил, выйдет ли Украина на границы 1991 года, если путинский режим не падет

Кирилл Буданов уверен, что война завершится на границах 1991 года, но напряжение будет

22 апреля 2024, 13:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Полномасштабная война России против Украины может завершиться только после того, как Киев восстановит суверенитет над всей своей территорией и украинские войска выйдут на границы 1991 года. Для этого, вероятно, нужен будет большой промежуток времени. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "BBC-Украина" выразил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов ответил, выйдет ли Украина на границы 1991 года, если путинский режим не падет

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Руководитель ГУР уточнил, что Украина сможет выйти на границы 1991-го года даже при этом же военно-политическом руководстве в России. Впрочем, будут попытки "что-то сделать снова".

"Это нормально. Это абсолютно нормально. Россия хочет нас уничтожить, мы не хотим, чтобы нас уничтожали. У нас не сходятся, как говорится, прихоти, понимаете? Поэтому этот конфликт перманентно будет появляться, затихать, снова появляться и так далее. Посмотрите на нашу историю. Мы с Российской Федерацией, Российской империей, Московским царством и тому подобное всю жизнь то миримся, то воюем. Мы не сможем изменить ход истории в будущем", — сказал Кирилл Буданов.

По его словам, когда украинцы восстановят суверенитет на всей своей территории напряженная ситуация на границах может оставаться еще какое-то довольно продолжительное время Будет. Но фактически война завершится, уверен главный разведчики Украины.

Отметим, в этом же интервью Кирилл Буданов сообщил, что Украину ждет "достаточно тяжелая" ситуация в ближайшее время.

"Нас ждет достаточно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже нужно понимать. Армагеддон не состоится, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", – объяснил глава ГУР Минобороны Украины.




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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cmm35ry9v70o
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