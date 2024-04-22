Буданов ответил, выйдет ли Украина на границы 1991 года, если путинский режим не падет

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Кравцев Сергей
Полномасштабная война России против Украины может завершиться только после того, как Киев восстановит суверенитет над всей своей территорией и украинские войска выйдут на границы 1991 года. Для этого, вероятно, нужен будет большой промежуток времени. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "BBC-Украина" выразил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Руководитель ГУР уточнил, что Украина сможет выйти на границы 1991-го года даже при этом же военно-политическом руководстве в России. Впрочем, будут попытки "что-то сделать снова".
По его словам, когда украинцы восстановят суверенитет на всей своей территории напряженная ситуация на границах может оставаться еще какое-то довольно продолжительное время Будет. Но фактически война завершится, уверен главный разведчики Украины.
Отметим, в этом же интервью Кирилл Буданов сообщил, что Украину ждет "достаточно тяжелая" ситуация в ближайшее время.
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