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ВСУ уничтожили еще семь офицеров армии оккупантов (ФОТО)

ВСУ дают достойный отпор врагу

сегодня, 12:56
Автор:

Денис
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Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

ВСУ уничтожили еще семь офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия РФ

Так, по данным СтратКома ВСУ, украинским воинам удалось уничтожить еще семь офицеров противника, а именно:

• михаила горяйнова, 49-летнего майора полиции в отставке из Ревды;

• оповиданя артема, псевдо-лейтенанта, выпускника созданного оккупационными властями ДонВОКА в г. Донецк.;

• иванова владлена, псевдо-лейтенанта, выпускника созданного оккупационными властями ДонВОКА в г. Донецк;

• капитана кирилла чебодаева из Хакасии;

• старшего лейтенанта соколова александр;

• лейтенанта леванкова ивана;

• начальника инженерной службы 34 ОМСБР кравчина сергея. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что нардеп: в Херсонской области ликвидирован нардеп-коллаборант Ковалев. Нардеп Ковалев стал первым народным избранником, который публично подтвердил сотрудничество с оккупантами. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что украинцы будут работать на общественно полезных работах: кого будут привлекать. Кабмин определил, кто и сколько будет получать пособие по безработице. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что блокада украинских портов: что может решиться в Стамбуле – почему вопрос стал особенно остро. Ценность портов для экономики Украина очень велика. Это понимает агрессор, поэтому продолжает шантажировать Киев, а также весь мир. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Беларусь начинает военные учения на границе с Украиной: что задумал Лукашенко. Угроза вторжения в Украину со стороны Беларуси снова возрастает. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR1GahFbDlSThfoRqWvXJbFko-OHoEDfN0ohb28a8dDdeUrZ_5M24qnxSDw
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