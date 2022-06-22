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Украинцы будут работать на общественно полезных работах: кого будут привлекать

Кабмин определил, кто и сколько будет получать пособие по безработице

сегодня, 12:15
Автор:

Козлова Альбіна
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21 июня на заседании Кабинета министров премьер заявил, что безработных украинцев будут привлекать к разным работам. Речь идет о тех, кто официально зарегистрирован как безработный и в течение 30 дней не нашли работу.

Украинцы будут работать на общественно полезных работах: кого будут привлекать

Разбор завалов, фото ГСЧС

Граждан могут привлекать к ремонтным работам, возведению защитных сооружений, разбору завалов зданий после обстрелов, работ по благоустройству или в сельском хозяйстве.

Какие есть потребности в рабочей силе на общественно полезных работах будут определять местные военно-гражданские администрации. Кроме того, всем, кто стоит на учете в центрах занятости, уехал за границу и там находится больше месяца, не будут платить пособие по безработице.

Кабмин вносит изменения в Порядок привлечения трудоспособных лиц в общественно полезные работы в условиях военного положения от 13 июля 2011 года.

Согласно документу на таких работников распространяются нормы защиты труда. К полезным работам привлекаются студенты, незанятые лица, фермеры и т.д. С каждым работником должен заключаться срочный трудовой договор. Всем оплачивается работа в размере минимальных зарплат.

В соответствии с нормами законодательства запрещается привлекать к общественно полезным работам малолетних детей и детей от четырнадцати до пятнадцати лет, женщин, имеющих детей до трех лет, а также беременных женщин в случае, если выполнение таких работ может негативно повлиять на состояние их здоровья. Не будут также привлекать тех, кто участвует в национальном сопротивлении.

Как писал портал "Комментарии", какова ситуация с безработицей в Украине. По состоянию на конец мая, через три месяца полномасштабной войны с РФ, в стране насчитывается 307 619 безработных, на 20,2% меньше, чем в 2021 году. Если сравнить количество безработных в январе 2022 года и в мае, то их количество выросло, по официальным данным, на 4,3%.



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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCYlTFedAEZiqE6r9eY0PZ1A
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