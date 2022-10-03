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ВСУ уничтожили элитное подразделение российской армии (ВИДЕО)

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили элитное подразделение российских войск

сегодня, 17:24
Автор:

Лиля Воробьева
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В Донецкой области украинские защитники уничтожили элитное подразделение российских войск. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Национальную гвардию Украины в Twitter.

ВСУ уничтожили элитное подразделение российской армии (ВИДЕО)

ВСУ уничтожили элитное подразделение российской армии (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что российские солдаты были уничтожены украинскими спецназовцами. Для этого они использовали дроны, с которых сбрасывали снаряды. Также наши военные подбили танк россиян.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что дорожники начали восстанавливать трассы в освобожденных районах Донбасса. Дорожные службы активно включились в работу по очистке дорог в освобожденных районах на севере Донецкой области в направлении Святогорской Лавры. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, разместив сообщения в Facebook. Отмечается, что идет очистка трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский от остатков военной и гражданской техники, боеприпасов, обломков уничтоженной инфраструктуры. Уборка дороги позволит быстрее транспортировать в госпитали раненых и завозить гуманитарную помощь жителям деоккупированных территорий.

Также "Комментарии" писали о том, что у Путина серьезные проблемы с мобилизацией , большинство мужчин не пригодны для службы в армии. Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Такое решение президента России повергло шок в общество в стране. Мужчины начали массово бежать за границу от повесток, а оставшиеся преимущественно не пригодны для взятия на военную службу. После объявления частичной мобилизации произошла массовая раздача повесток. По опубликованным записям в социальных сетях повестки вручали на протестах против призывной кампании, разным нарушителям порядка, а также мертвым, несовершеннолетним или людям старше 50 лет. Таким образом в военкоматы попадали совсем не пригодные для службы мужчины.




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Источник: https://youtu.be/Hj-gDgTXQMs
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