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ВСУ уничтожили два уникальных комплекса оккупантов (ВИДЕО)

Украинские военные уничтожили два комплекса видеонаблюдения "Муром-М"

сегодня, 13:27
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Автор:

Кравцев Сергей

В Херсонской области украинские военные за прошедшие сутки уничтожили шестерых оккупантов, три беспилотника, танк и два комплекса видеонаблюдения "Муром-М". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

ВСУ уничтожили два уникальных комплекса оккупантов (ВИДЕО)

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Отмечается, что украинская авиация нанесла удар по расположению российских подразделений в Скадовском районе.


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Вследствие эффективной контрбатарейной борьбы общие потери противника за сутки составляют: шесть оккупантов, два беспилотника "Supercam" и еще один "Mavic-3", танк Т-62/72, крупнокалиберная пушка, девять единиц инженерной и авто-бронетехники, очередной полевой пункт боепоставки.

Кроме того, военные уничтожили два комплекса видеонаблюдения "Муром-М" оккупантов, которые автономно "высматривают" живую силу и технику. Эти мощные установки оснащены оптическими камерами и тепловизорами.

В командовании не уточняют, как именно были уничтожены эти комплексы.

В то же время 3-я отдельная танковая Железная бригада (формирование танковых войск в составе Сухопутных войск ВСУ) показала, как реактивники уничтожают "Муром" дроном-камикадзе.

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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1294055824789382
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