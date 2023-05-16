ВСУ уничтожили два уникальных комплекса оккупантов (ВИДЕО)

В Херсонской области украинские военные за прошедшие сутки уничтожили шестерых оккупантов, три беспилотника, танк и два комплекса видеонаблюдения "Муром-М". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Отмечается, что украинская авиация нанесла удар по расположению российских подразделений в Скадовском районе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Вследствие эффективной контрбатарейной борьбы общие потери противника за сутки составляют: шесть оккупантов, два беспилотника "Supercam" и еще один "Mavic-3", танк Т-62/72, крупнокалиберная пушка, девять единиц инженерной и авто-бронетехники, очередной полевой пункт боепоставки.

Кроме того, военные уничтожили два комплекса видеонаблюдения "Муром-М" оккупантов, которые автономно "высматривают" живую силу и технику. Эти мощные установки оснащены оптическими камерами и тепловизорами.

В командовании не уточняют, как именно были уничтожены эти комплексы.

В то же время 3-я отдельная танковая Железная бригада (формирование танковых войск в составе Сухопутных войск ВСУ) показала, как реактивники уничтожают "Муром" дроном-камикадзе.

Читайте также на портале "Комментарии" — как война меняет вектор – почему у Украины уже появляется дальнобойное оружие. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию.

Также издание "Комментарии" сообщало – майский европейский марафон президента Украины после Финляндии и Нидерландов продолжили Италия, Германия и Франция. Какие выводы можно сделать после визитов в две последние (лидеры ЕС, участники печально известных Минских соглашений)? О чём в целом говорит эта евро-активность Владимира Зеленского, который также посетил Великобританию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



