ВСУ уничтожили целое подразделение россиян (ВИДЕО)

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Кравцев Сергей
Украинские артиллеристы-десантники уничтожили подразделение российских захватчиков. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ (ДШВ ВСУ).
Война в Украине. Фото: GettyImages
Перепугавшиеся оккупанты пытались уйти от наказания, но попытка оказалась тщетной.
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Также издание "Комментарии" сообщало — последнее предупреждение для Кремля: о чем говорит готовность Великобритании поставить Украине дальнобойное оружие. Эксперты проанализировали ситуацию специально для нашего портала.
Ранее "Комментарии" писали – министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что полный блэкаут в Украине из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре – это реалистичный сценарий. При этом не ожидает массового выезда украинцев из страны, предполагая разве что отток людей из городов в сельскую местность, где есть возможность отапливаться дровами. Он также призывает партнеров усилить поддержку нашей страны генераторами и трансформаторами. Как оцениваете заявления министра? Что еще можно предпринять, чтобы Украина сумела пройти эту зиму без серьезных потерь? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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