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ВСУ уничтожили целое подразделение россиян (ВИДЕО)

Испуганные захватчики пытались уйти от наказания, но попытка оказалась тщетной

сегодня, 10:37
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Автор:

Кравцев Сергей








Украинские артиллеристы-десантники уничтожили подразделение российских захватчиков. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ (ДШВ ВСУ).

ВСУ уничтожили целое подразделение россиян (ВИДЕО)

Война в Украине. Фото: GettyImages

"В одном из районов выполнения задач артиллеристы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины полностью разбили одно из вражеских подразделений", — говорится в сообщении.

Перепугавшиеся оккупанты пытались уйти от наказания, но попытка оказалась тщетной.

"Именно заранее проведенной доразведки артиллерийское подразделение десантников точным огнем методично уничтожило российских оккупантов вместе с их бронированным автомобилем", — добавляют украинские военные.

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Также издание "Комментарии" сообщало — последнее предупреждение для Кремля: о чем говорит готовность Великобритании поставить Украине дальнобойное оружие. Эксперты проанализировали ситуацию специально для нашего портала.

Ранее "Комментарии" писали – министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что полный блэкаут в Украине из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре – это реалистичный сценарий. При этом не ожидает массового выезда украинцев из страны, предполагая разве что отток людей из городов в сельскую местность, где есть возможность отапливаться дровами. Он также призывает партнеров усилить поддержку нашей страны генераторами и трансформаторами. Как оцениваете заявления министра? Что еще можно предпринять, чтобы Украина сумела пройти эту зиму без серьезных потерь? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G_IJfFdUqg0
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