ВСУ уничтожили батальон оккупантов под Угледаром: реакция российских командиров стала неожиданностью

В России планируют обвинить в дезертирстве россиян, чей батальон украинские защитники дважды разбили – сначала в Херсонской области, а затем под Угледаром Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Важные новости".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Батальон "Агла" был сформирован в Казани из добровольцев, изъявивших желание воевать против Украины. Контракт был подписан на четыре месяца.

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В статье 41-летний наемник из Татарстана жалуется из-за того, что сначала он пошел воевать против Украины добровольно, однако теперь в России его считают "плохим". По словам оккупанта, он получил контузию в Херсонской области, после чего попал в госпиталь, а после окончания срока контракта — написал рапорт на увольнение. Командир отказался подписывать документ, однако наемник вместе с товарищами сложили оружие и уехали домой.

Теперь в России их обвиняют в дезертирстве и вскоре им придется предстать перед судом. Также дезертирами считают и тех наемников, которые таки вернулись в батальон и были убиты или ранены под Угледаром.

Оккупант заявил, что его не пугает мысль, что он может оказаться за решеткой, но намного хуже от того, что его считают предателем Родины и вообще считают в России "плохим".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в украинской разведке рассказали, сколько россиян ежемесячно мобилизуют на войну в Украине.



