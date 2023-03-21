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ВСУ уничтожили батальон оккупантов под Угледаром: реакция российских командиров стала неожиданностью

Оккупантов, покалеченных на поле боя, в РФ считают дезертирами

сегодня, 13:50
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Автор:

Кравцев Сергей

В России планируют обвинить в дезертирстве россиян, чей батальон украинские защитники дважды разбили – сначала в Херсонской области, а затем под Угледаром Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Важные новости".

ВСУ уничтожили батальон оккупантов под Угледаром: реакция российских командиров стала неожиданностью

Российские войска. Фото: из открытых источников

Батальон "Агла" был сформирован в Казани из добровольцев, изъявивших желание воевать против Украины. Контракт был подписан на четыре месяца.


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В статье 41-летний наемник из Татарстана жалуется из-за того, что сначала он пошел воевать против Украины добровольно, однако теперь в России его считают "плохим". По словам оккупанта, он получил контузию в Херсонской области, после чего попал в госпиталь, а после окончания срока контракта — написал рапорт на увольнение. Командир отказался подписывать документ, однако наемник вместе с товарищами сложили оружие и уехали домой.

Теперь в России их обвиняют в дезертирстве и вскоре им придется предстать перед судом. Также дезертирами считают и тех наемников, которые таки вернулись в батальон и были убиты или ранены под Угледаром.

Оккупант заявил, что его не пугает мысль, что он может оказаться за решеткой, но намного хуже от того, что его считают предателем Родины и вообще считают в России "плохим".                                                                   

Читайте также на портале "Комментарии" — Россию снова ждет мобилизация: в США рассказали, почему это только ухудшит положение российских войск.

Также издание "Комментарии" сообщало – в украинской разведке рассказали, сколько россиян ежемесячно мобилизуют на войну в Украине.




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Источник: https://istories.media/stories/2023/03/21/pod-ugledarom-kazanskii-batalon-polozhili-prakticheski-polnostyu/
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