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В разведке рассказали, сколько россиян ежемесячно мобилизуют на войну в Украине

В ходе скрытой мобилизации ежемесячно оккупантам удается привлечь около 20 тыс. человек

сегодня, 12:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Скрытая мобилизация в России продолжается. Так ежемесячно Кремль мобилизует почти 20 тысяч человек. Но это не пределе и в РФ активно готовятся к предстоящим мобилизационным мероприятиям. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, говорится на сайте ведомства.

В разведке рассказали, сколько россиян ежемесячно мобилизуют на войну в Украине

Российские войска. Фото: из открытых источников


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"Процесс продолжается. И в ходе скрытой мобилизации ежемесячно рашистам удается около 20 тыс. человек мобилизовать. Дополнительно. Также они готовят новые мобилизационные мероприятия", — заявил Юсов.

Разведчик подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о низкой эффективности российской армии. Армия неэффективна, не обеспечена, должным образом не обучена. 

По словам Юсова, только мобилизовать недостаточно. Их нужно еще научить, а тренировочной базы в РФ мало, поэтому используется Беларусь и белорусские полигоны.

Он добавил, что моральное состояние российских мобилизованных очень низкое, о чем говорят аудиоперехваты разведки.

"Они видят работу своих же "заградительных отрядов", видят некомпетентность командования и видят огромные потери вокруг себя. Ни о каких идейных составляющих или доверии пропаганде Соловьева и Скабеевой речь точно не идет", – сказал представитель ГУР.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент России Владимир Путин откровенно врёт, когда заявляет, что мобилизация усилило мощь российской армии. На самом частичная мобилизация, которая якобы закончилась в РФ, не создала возможности для достижения целей Кремля. В этом уверены аналитики Института изучения войны.




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Источник: https://gur.gov.ua/content/rf-shchomisiatsia-vdaietsia-mobilizuvaty-blyzko-20-tysiach-osib.html
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