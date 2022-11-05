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В США рассказали, поможет ли мобилизация Путину достичь его цели в Украине

В Институте изучения войны уверены, что Путин лжет, когда говорит, что мобилизация в России оправдала все ожидаемые результаты

сегодня, 08:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент России Владимир Путин откровенно врёт, когда заявляет, что мобилизация усилило мощь российской армии. На самом частичная мобилизация, которая якобы закончилась в РФ, не создала возможности для достижения целей Кремля. Как передает издание "Комментарии", в этом уверены аналитики Института изучения войны.

В США рассказали, поможет ли мобилизация Путину достичь его цели в Украине

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По информации института, президент России Владимир Путин, вероятно, создает условия для продолжения скрытой мобилизации, что свидетельствует о том, что частичная мобилизация не создала достаточных сил для достижения максималистских целей Путина в Украине, несмотря на его заявления об обратном.

Разрешение на мобилизацию заключенных также может указывать на то, что Путин пытается предотвратить социальное напряжение, создавая условия для призыва осужденных, а не гражданских российских мужчин.

Затратные усилия России по мобилизации будут продолжать давить на российскую экономику и могут привести к социальному напряжению, если Кремль не выполнит свои финансовые обязательства перед участниками "специальной военной операции".

Вместе с тем российские военные, вероятно, пытаются использовать мобилизованный личный состав для восстановления Донецкой наступательной операции, но, скорее всего, не смогут достичь оперативно значимых успехов.

По предварительной оценке ISW, российские войска преждевременно задействовали недостаточную концентрацию мобилизованного персонала в наступательных операциях под Бахмутом и Угледаром Донецкой области 3 ноября.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-4
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