ВСУ ударили по притонам оккупантов в Запорожской области: очень много "трехсотых"

Российские захватчики потеряли ранеными минимум 240 человек в результате ударов ВСУ по сосредоточению захватчиков в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области. Как сообщает в своей утренней сводке Генштаб, уничтожено 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники различных типов.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь забит под завязку ранеными военнослужащими российских захватнических войск.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские десантники продолжают уничтожать живую силу российских захватчиков возле Бахмута, гатя по позициям россиян, филигранно попадая прямо в цель.

Также издание "Комментарии" сообщало — в традиционном обращении к украинцам президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники освободили 1888 населенных пунктов, но еще столько же находятся под российской оккупацией. Он также акцентировал внимание на зверствах РФ (та продолжает целенаправленно истреблять мирное население), важности трибунала над страной-агрессором, говорил о ситуации на фронте, в энергетике, коснулся решения Верховного суда Франции, который оставил в силе решение о выплате украинскому "Ощадбанку" $1,5 млрд Россией (процесс тянулся еще с 2015 года). Как в обозримом будущем может развиваться ситуация на всех фронтах, включая собственные военные, дипломатический, экономический? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.





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