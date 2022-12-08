Военный, дипломатический, экономический фронт войны в Украине: чего ждать в ближайшем будущем

В традиционном вечернем обращении 7 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники освободили 1888 населенных пунктов, но еще столько же находятся под российской оккупацией. Он также акцентировал внимание на зверствах РФ (та продолжает целенаправленно истреблять мирное население), важности трибунала над страной-агрессором, говорил о ситуации на фронте, в энергетике, коснулся решения Верховного суда Франции, который оставил в силе решение о выплате украинскому "Ощадбанку" $1,5 млрд Россией (процесс тянулся еще с 2015 года). Как в обозримом будущем может развиваться ситуация на всех фронтах, включая собственные военные, дипломатический, экономический? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Идет сложный ультимативный диалог в отношение возможного если не мира, то перемирия

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник отмечает, что де-факто сейчас западные союзники нашей страны выдвинули Кремлю ультиматум. Суть которого в следующем: если РФ не пойдет на требования Запада касательно Украины, то в отношении страны-агрессора будет проведен Международный трибунал, который осудит действия российского руководства (обвинение в геноциде украинского народа, в военных преступлениях, совершенных на территории Украины) и сделает невозможными договоренности с ним в будущем. Или крайне осложнит такую возможность. Кроме того, российские активы (частные, а возможно и государственные) будут реквизированы, пройдут процедуры репараций в пользу Украины.

"Альтернатива – РФ выводит войска с украинских территорий, как минимум на рубежи 23 февраля 2022 года. Таково условие начала политических переговоров. Кремль пока отказывается. Франция, Германия предлагают российской власти некие гарантии безопасности, а также новый контроль за вооружениями. Идет сложный ультимативный диалог в отношение возможного если не мира, то перемирия", – рассказывает Руслан Бортник.

Это перемирие, продолжает он, важно сегодня и для западных стран, которые опасаются, что РФ, разрушив украинскую энергоструктуру, спровоцировав блэкаут, вызовет полномасштабный гуманитарный кризис с миграцией десятков миллионов украинцев – как внутренней, так и внешней. Это, безусловно, негативно отразится на политической, экономической, социальной ситуации в самой Европе, на сырьевых и других рынках.

"Кроме того, США пытаются удержать рамки конфликта, не допустить его распространения на другие страны, его трансформацию в ядерное столкновение, выхода РФ из договоренности о стратегической стабильности, что может привести к распространению ядерных и других опасных технологий по другим странам. В том числе попадания их к таким прямым врагам США как Иран, Северная Корея, Куба, Венесуэла. Идет серьезная дипломатическая игра", – поясняет эксперт.

Он предполагает, что в ближайшие месяцы давление на Россию созданием Международного трибунала, репарациями, санкциями будет возрастать. На международном уровне и национальном уровне отдельных стран станут активнее приниматься соответствующе решения.

"Но преимущественно всё будет решаться на поле битвы – на фронте, – считает Руслан Бортник. – В связи с мобилизацией, РФ накопила значительные резервы. Кто-то уже брошен в топку войны, еще около 100-150 тысяч человек готовятся на полигонах. И очевидно, что страна-агрессор готовит новое наступление. Оно может случиться как на юге, в районе Приазовья (т.н. Времевского выступа или в направлении на Запорожье), так и на Луганщине или с севера, в направлении Чернигов-Сумы, либо Киев со стороны Беларуси. В течение зимы Россия обязательно попытается перейти в контрнаступление. Пока же на фронте наблюдается фаза локальных боев, война на истощение, борьбы за военную инициативу между сторонами".

Украина, отмечает директор УИП, тоже накопила ресурсы. Наших военных обучают в ЕС, в Британии. И если РФ не сможет перейти в контраступление, то стоит ожидать нашего – возможно, в направлении севера Луганщины или на юге, в районе Приазовья.

"Именно зима предопределит ход войны, – прогнозирует Руслан Бортник. – Если РФ не сможет за это время добиться каких-то успехов, весной она будет вынуждена принимать те условия, которые выдвинут Украина и Запад. Именно кардинальное продвижение фронта в ту или иную сторону сформирует новые политические условия для переговоров".

Эксперт акцентирует, что Украина в течение зимы будет переживать сложный энергетический кризис. Экономика продолжит деградировать, доходы госбюджета – уменьшаться, нам придется искать всё больше помощи у западных партнеров – как финансовой, так и военной.

"Но, если мы выдержим эту зиму, сохранив инфраструктурную целостность, не позволив РФ захватить какие-то значительные территории – победа однозначно будет за нами", – резюмирует Руслан Бортник.

Всё происходящее создает проблемы для окружающих РФ стран и спокойно жизни у них точно не будет

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

"Зима будет зимой войны. И она будет тяжелой. Но тяжелой, прежде всего, для российских войск. Украинские защитники успешно бьют по каналам коммуникации, линиям поставок противника, создавая огромны проблемы для оккупационной армии. Будут ли какие-то мощные прорывы, позитивные для нас? Надеемся, что будут. Но следует понимать – российско-украинская война будет продолжаться еще как минимум год. Прогнозировать что-либо далее невозможно".

По словам эксперта, Украина будет сосредотачиваться на продолжении освобождения своих территорий, тогда как РФ – пытаться соединить увеличение количества своих военных и подготовку к весенне-летней военной кампании с имитацией желания переговоров.

"РФ сегодня нуждается в улучшении собственного имиджа. И тут ей придется приложить немало усилий. На какие жертвы она готова пойти в этом вопрос – неизвестно. Но россияне будут соединять военные приготовления против Украины – с гибридными действиями в разных странах Европы, – уверен Евгений Магда. – Как минимум – в постсоветских. Соответственно, не может спать спокойно Лукашенко и Беларусь. Будет некомфортно Пашиняну в Армении. То же самое относится к грузинской власти, которая, в отличие от грузинского народа, не особо жаждет поддерживать Украину. Всё происходящее создает проблемы для окружающих РФ стран. И спокойно жизни у них точно не будет. Но перед ними стоят гибридные вызовы, а перед нами – вызовы настоящей войны".

Украина сможет закрепить свой военный успех на фронте

Несмотря на то, что исход российско-украинской войны будет решаться на фронте, не стоит забывать о важности сопутствующих направлений, в том числе дипломатического и экономического вектора, уверен политический эксперт Денис Гороховский.

"На сегодняшний день, – отмечает он, – можно уже уверенно говорить, что Украина не просто обращается за помощью к нашим партнерам во всем мире, а формирует международною антироссийскую коалицию. И это очень важный аспект, так как освободить украинские территории от оккупанта недостаточно для того, чтоб Украина и ее жители могли чувствовать себя в безопасности. Нам необходимы определенные гарантии безопасности и лучшая (конечно, не учитывая маловероятный вариант с распадом РФ на несколько мелких независимых государств) их версия – это максимальное ослабление России как в военной сфере, так и экономически".

Мы уже видели, напоминает Денис Гороховский, заявление председателя Еврокомиссии – Урсулы фон дер Ляйн, в котором говорится о необходимости создать спецсуд для расследования преступлений РФ в Украине. И последующее решение парламента Франции касательно создания спецтребунала для расследования военных преступлений страны-агрессора.

"Параллельно в Брюсселе народный депутат Украины Елена Криворучкина в рамках работы EU4Environment призвала международные институции и организации объединить усилия и создать единое информационное пространство для сбора доказательной базы экологических преступлений РФ в нашей стране – для последующего привлечения агрессора к ответственности, – рассказывает эксперт. – Также мы видим, что МИД Украины активно работает с западными партнерами в контексте санкций. Наши дипломаты добились того, что ЕС учитывает их пожелания при подготовке очередного пакета санкций. Так, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба намедни обратился к Европейской комиссии с предложением включить в следующий пакет санкций ограничения на российскую ракетную программу. Этот шаг важен для Украины именно в контексте военных действий".

И исключительно благодаря такому комплексному подходу Украина сможет закрепить свой военный успех на фронте, уверен Денис Гороховский. Тем самым, не только обезопасив себя в будущем от повторных атак со стороны РФ, но и обеспечив возмещение со стороны оккупанта уже нанесенного ущерба.

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