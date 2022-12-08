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Без шансов на то, чтобы выжить: ВСУ показали, как уничтожают позиции россиян у Бамута (ВИДЕО)

ВСУ продолжают отбивать атаки оккупантов под Бахмутом

сегодня, 17:07
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Автор:

Кравцев Сергей








Украинские десантники продолжают уничтожать живую силу российских захватчиков возле Бахмута, гатя по позициям россиян, филигранно попадая прямо в цель. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Десантно-штурмовые войска в Facebook.

Без шансов на то, чтобы выжить: ВСУ показали, как уничтожают позиции россиян у Бамута (ВИДЕО)

ВСУ показали, как уничтожают позиции россиян у Бахмута. Фото: Getty Images

"На видео зафиксирована филигранная работа минометного подразделения отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины", — говорится в сообщении.

В частности, минометчики, ориентированные БПЛА, уничтожили живую силу оккупантов на одной из позиций в районе города Бахмут.

"После успешного огневого поражения, в данном районе живой силы оккупантов больше не было замечено. Работаем дальше", — отметил командир минометного подразделения отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Бахмут – город, на взятие которого Россия бросила все силы, но безрезультатно. Единственное, чего добилась страна-агрессор – это многократного увеличения потерь и это при том, что на Бахмутское направление Кремль бросил все боеспособные части своей армии. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал офицер батальона "Свобода" НГУ Андрей Ильенко.

Также издание "Комментарии" сообщало — в традиционном обращении 7 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники освободили 1888 населенных пунктов, но еще столько же находятся под российской оккупацией. Он также акцентировал внимание на зверствах РФ (та продолжает целенаправленно истреблять мирное население), важности трибунала над страной-агрессором, говорил о ситуации на фронте, в энергетике, коснулся решения Верховного суда Франции, который оставил в силе решение о выплате украинскому "Ощадбанку" $1,5 млрд Россией (процесс тянулся еще с 2015 года). Как в обозримом будущем может развиваться ситуация на всех фронтах, включая собственные военные, дипломатический, экономический? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.




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Источник: https://dshv.mil.gov.ua/yegeri-dshv-znyshhyly-zhyvu-sylu-protyvnyka-v-rajoni-mista-bahmut/?fbclid=IwAR2NUhJUGk9-bjkdCOvwWPyoleKE8W6SbWkx16cNmBSPeoRHxbNTVyjwJkk
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