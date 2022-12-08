Все боеспособные части РФ на этом направлении, но враг все равно несет огромные потери, – офицер ВСУ

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Кравцев Сергей
Бахмут – город, на взятие которого Россия бросила все силы, но безрезультатно. Единственное, чего добилась страна-агрессор – это многократного увеличения потерь и это при том, что на Бахмутское направление Кремль бросил все боеспособные части своей армии. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал офицер батальона "Свобода" НГУ Андрей Ильенко.
Битва за Бахмут. Фото: из открытых источников
Защитник отметил, что россияне прекрасно понимают, что после двойных фатальных поражений на Харьковщине и Херсонщине им нужна хоть какая-то громкая победа. Им нужен реванш, которым они потом начнут хвастаться, рассказывая, что не все в войне против Украины уже решено и они, как и прежде захватывают новые территории.
По его информации, украинская армия под Бахмутом уже хорошенько потрепала врага, но Россия не отказалась от своих планов и продолжает наступать. Несмотря на это ВСУ держат оборону, хоть это и очень сложная задача.
Также Андрей Ильенко рассказал, что все рассказы оккупантов о взятии Бахмута в кольцо Россией не соответствует действительности. Уже несколько месяцев подряд продолжается ожесточенная битва за Бахмут, а в эти недели разворачивается ее кульминация.
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Также издание "Комментарии" сообщало — не считают тела погибших: в СНБО объяснили, что сейчас происходит под Бахмутом.
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