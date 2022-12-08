Все боеспособные части РФ на этом направлении, но враг все равно несет огромные потери, – офицер ВСУ

Бахмут – город, на взятие которого Россия бросила все силы, но безрезультатно. Единственное, чего добилась страна-агрессор – это многократного увеличения потерь и это при том, что на Бахмутское направление Кремль бросил все боеспособные части своей армии. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал офицер батальона "Свобода" НГУ Андрей Ильенко.

Битва за Бахмут. Фото: из открытых источников

Защитник отметил, что россияне прекрасно понимают, что после двойных фатальных поражений на Харьковщине и Херсонщине им нужна хоть какая-то громкая победа. Им нужен реванш, которым они потом начнут хвастаться, рассказывая, что не все в войне против Украины уже решено и они, как и прежде захватывают новые территории.

"Бахмут выбран оккупантами именно из этих соображений. Все боеспособные части армии РФ брошены сейчас на Бахмут. Много боев, обстрелов, штурмов, но украинская оборона крепкая. Насыпаем врагу, враг понесет большие потери", — отметил Ильенко.

По его информации, украинская армия под Бахмутом уже хорошенько потрепала врага, но Россия не отказалась от своих планов и продолжает наступать. Несмотря на это ВСУ держат оборону, хоть это и очень сложная задача.

Также Андрей Ильенко рассказал, что все рассказы оккупантов о взятии Бахмута в кольцо Россией не соответствует действительности. Уже несколько месяцев подряд продолжается ожесточенная битва за Бахмут, а в эти недели разворачивается ее кульминация.

Читайте также на портале "Комментарии" — оправдан ли "потолок" цены на российскую нефть – почему именно на такой шаг пошел Европейский Союз.

Также издание "Комментарии" сообщало — не считают тела погибших: в СНБО объяснили, что сейчас происходит под Бахмутом.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!