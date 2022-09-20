ВСУ ударили по позициям оккупантов на Луганщине: уничтожено много техники и живой силы врага

Украинские защитники нанесли удар по позициям оккупантов в Новоайдаре и Сватово (Луганская область). Вследствие чего страна-агрессор не досчиталась полсотни единиц техники и 70% живой силы на одном из объектов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

Удар по российской технике. Фото: из открытых источников

Глава Луганской ОВА сообщил, что в ночь на 18 сентября были нанесены удары по Новоайдарскому лесхозу и старому автовокзалу в Сватово.

"В Новоайдаре были ликвидированы и выведены из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы. А в Сватово 70% находившегося на указанном объекте личного состава погибли", — рассказал Гайдай.

Читайте также на портале "Комментарии" — в обращении президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что примет участие в саммите по вопросам продовольственной безопасности. Это, подчеркнул он, "принципиально важный элемент глобальной безопасности, и Украине есть что сказать". Что можно сказать о ситуации с продовольственной безопасностью на данный момент? Почему рф в последнее время "качает тему" возможного закрытия морских "зерновых коридоров" из Украины? Как этому помешать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также "Комментарии" писали — нардеп назвал 5 причин, почему путин начал разыгрывать карту "референдума". О том, чтобы срочно провести фейковый, постановочный "референдум" о присоединении к России в один голос заявили главари "ЛДНР", обратившись с такой просьбой к Москве.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!