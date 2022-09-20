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ВСУ ударили по позициям оккупантов на Луганщине: уничтожено много техники и живой силы врага

Удар ВСУ пришелся по позициям оккупантов в Новоайдаре и Сватово

сегодня, 11:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники нанесли удар по позициям оккупантов в Новоайдаре и Сватово (Луганская область). Вследствие чего страна-агрессор не досчиталась полсотни единиц техники и 70% живой силы на одном из объектов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

ВСУ ударили по позициям оккупантов на Луганщине: уничтожено много техники и живой силы врага

Удар по российской технике. Фото: из открытых источников

Глава Луганской ОВА сообщил, что в ночь на 18 сентября были нанесены удары по Новоайдарскому лесхозу и старому автовокзалу в Сватово.

"В Новоайдаре были ликвидированы и выведены из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы. А в Сватово 70% находившегося на указанном объекте личного состава погибли", — рассказал Гайдай.

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Источник: https://t.me/serhiy_hayday/8183
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