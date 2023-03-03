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ВСУ сбили засекреченный шпионский беспилотный авиакомплекс РФ (ФОТО)

Авиакомплекс, который уничтожили защитники Украины, был разработан для нужд российской спецслужбы

сегодня, 10:25 comments2553
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские воины-десантники в одном из районов выполнения заданий прицельно поразили засекреченный шпионский беспилотный авиационный комплекс России "Картограф". Такой авиакомплекс разработали для нужд ФСБ РФ, ее враг использовал во время ведения боев на важных направлениях. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ.

ВСУ сбили засекреченный шпионский беспилотный авиакомплекс РФ (ФОТО)

Украинские военные ликвидировали вражеский "Картограф". Фото: t.me/ua_dshv

"... военнослужащими Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины был успешно сбит засекреченный российский разведывательный беспилотный авиационный комплекс "Картограф", — говорится в сообщении.


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В ДШВ добавили, что наши украинские защитники уже ликвидировали более 50 различных вражеских дронов.

Читайте также на портале "Комментарии" — согласно данным Минобороны Украины, российские оккупанты только в феврале потеряли на поле боя в нашей стране около 21,5 тыс человек личного состава, сотни танков, боевых бронемашин и артсистем. Всего же с начала вторжения, за год с небольшим, агрессор потерял уже свыше 150 тысяч человек. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги зимней военной кампании и сделали прогнозы на весеннюю.

Также издание "Комментарии" сообщало — в ходе встречи с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко, который совершал трехдневный визит в Китайскую Народную Республику (КНР), китайский лидер Си Цзиньпин высказал главную позицию страны по поводу войны в Украине. Суть – Киеву и Москве надо договариваться как можно скорее, а всему миру – выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности. Как ситуация вокруг переговорного кейса может развиваться дальше? Какие видятся риски и перспективы? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

ВСУ сбили засекреченный шпионский беспилотный авиакомплекс РФ (ФОТО) - фото 2

ВСУ сбили засекреченный шпионский беспилотный авиакомплекс РФ (ФОТО) - фото 3



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Источник: t.me/ua_dshv
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