ВСУ сбили засекреченный шпионский беспилотный авиакомплекс РФ (ФОТО)

Украинские воины-десантники в одном из районов выполнения заданий прицельно поразили засекреченный шпионский беспилотный авиационный комплекс России "Картограф". Такой авиакомплекс разработали для нужд ФСБ РФ, ее враг использовал во время ведения боев на важных направлениях. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Украинские военные ликвидировали вражеский "Картограф". Фото: t.me/ua_dshv

"... военнослужащими Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины был успешно сбит засекреченный российский разведывательный беспилотный авиационный комплекс "Картограф", — говорится в сообщении.

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В ДШВ добавили, что наши украинские защитники уже ликвидировали более 50 различных вражеских дронов.

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